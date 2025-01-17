不藏了！許志豪世紀婚禮緊黏翁鈺鈞 雅加達放閃全被拍

許志豪同框緋聞女友翁鈺鈞。（許志豪提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手許志豪日前飛到雅加達參加世紀婚禮，除了緋聞女友翁鈺鈞同行，還有王彩樺、龍千玉、謝金晶、梁佑南、張瓊姿及鄭仲茵等數十位台灣藝人到場，場面熱鬧。

許志豪表示，他是第一次飛到國外參加婚禮，「認識了10幾年的許國榮董事長，他的長公子的結婚典禮。」

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許志豪（右起）參加婚禮，與鄭仲茵、Rudi、梁佑南、張瓊姿等好友合影。（許志豪提供）

細數與許董的交情，許志豪透露，當年在王彩樺的介紹下與許董認識，這些年時常受邀到印尼表演，他感恩地說：「從我以前沒有知名度的時候，就有機會到國外表演，很感謝他這些年對我的照顧。」

許志豪透露，許董的大兒子舉辦婚禮，堪稱是雅加達當地的年度盛事，光是第一天的大型婚宴就有2300人參加，而許志豪也與王彩樺搭檔主持第二場的辦桌，更擔任婚禮歌手登台演出。

許志豪參加世紀婚禮，與王彩樺搭檔主持。（許志豪提供）

許志豪忍不住在婚禮上噴淚，「因為新郎是我從小看著他長大的，現在都已經26歲，我看到新人跟長輩一起熱舞，真的是既浪漫又感動。」還有許董一直抱著他激動大叫，感受到好友真的非常開心。

許志豪力挺好友，專程飛到雅加達參加婚禮。（許志豪提供）

至於在婚禮上與緋聞女友翁鈺鈞浪漫同框，許志豪解釋，「我很擔心會不會壞了她的身價，但我眼中的翁鈺鈞，是值得被珍惜的好女孩。」他稱兩人都持續在演藝工作上打拚，「有很多的機會幫彼此加油打氣，至於未來的發展，我們隨緣也惜緣。」

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