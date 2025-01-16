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利特安排員工旅遊藏驚喜 江宏傑現場看傻眼：大事不妙！

利特再度驚喜現身。（客台提供）利特再度驚喜現身。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕温昇豪、江宏傑以及Youtuber韓國女生Judy錄製實境綜藝節目《廚師的迫降：客家廚房》，與Super Junior隊長利特、韓國主廚李元日合作挑戰經營客家餐廳，在苗栗經營在地客家餐廳，階段性任務結束後，大老闆利特為大家安排員工旅遊，前往桃園，享受美食並體驗桃園樂天棒球場的熱血氛圍。

江宏傑（左起）、Nien、Judy、李元日、温昇豪前往棒球場看球賽。（客台提供）江宏傑（左起）、Nien、Judy、李元日、温昇豪前往棒球場看球賽。（客台提供）

聚餐的過程，Judy說：「從經營餐廳的員工變成客人的感覺真好。」李元日也說：「沒想到有機會可以來到台灣的棒球場，體驗現場熱烈的氣氛。」廚房成員們一致大讚利特的貼心安排，然而這趟「員工旅遊」卻暗藏驚喜。

在棒球賽前，成員們先在桃園樂天棒球場的美食區享用小吃，卻驚見利特早已埋伏在餐車內，利特還幽默地自言自語：「員工怎麼還沒到啊？應該快來了吧。」利特還笑說：「吃飽的人要開始工作囉」，讓眾人頓時緊張起來，直呼：「真的大事不妙！」

廚房成員穿上圍裙準備餐車營業。（客台提供）廚房成員穿上圍裙準備餐車營業。（客台提供）

江宏傑說：「當天看到餐車之後直接傻眼，心想不是只是一趟員工旅遊要來看棒球嗎？沒想到竟然要工作！而且我們的大老闆利特已經在餐車裡，準備好一切等我們這些員工繼續營業，本來放鬆的心情突然又緊繃了起來！」還進一步說：「因為當天球場人潮眾多，大家在餐車裡面做餐點的或是在外面接待的，都忙得不可開交，利特不僅一起製作餐點，還不斷為我們加油打氣，整個心情真的不能鬆懈。」

利特在餐車現場招呼攬客。（客台提供）利特在餐車現場招呼攬客。（客台提供）

温昇豪也分享：「看到利特很驚訝也很開心，原本想說前一天他才來探班就離開了，沒想到又出現在棒球場。」温昇豪更說到：「一起做漢堡的時候，他非常努力，還大聲吆喝，展現出敬業的態度，讓我也跟著感到很開心，而且現場有許多粉絲來買漢堡，大家都非常熱情，讓我在工作中感受到滿滿的愉悅和成就感。」

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