晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

李奧納多無視洛杉磯野火 揪女友出國遭批偽君子

奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐向來注重環保議題。（路透）奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐向來注重環保議題。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國加州洛杉磯野火燒不停，造成至少25人罹難、上萬幢建築遭燒毀，引發全球關切，好萊塢多家企業如迪士尼、Netflix也紛紛慷慨解囊，希望能幫助更多人。來自洛杉磯且向來關心水資源慈善公益的男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），被爆出於火災期間帶著女友維多利亞（Vittoria Ceretti）搭私人飛機出國玩，跟他過去塑造的環保慈善形象大相逕庭，不少人更憤怒地認為他根本就是個「偽君子」。

《每日郵報》報導李奧納多與女友維多利亞搭乘私人飛機降落墨西哥機場。（法新社）《每日郵報》報導李奧納多與女友維多利亞搭乘私人飛機降落墨西哥機場。（法新社）

李奧納多長期投身環境保護，甚至在2016年獲得奧斯卡影帝獎座時仍不忘呼籲大家專注環保議題。根據《每日郵報》報導，李奧納多與女友維多利亞搭乘私人飛機降落在墨西哥的機場，且私人飛機排碳量高，很多人都認為他背棄了培養他的好萊塢，逃出大火燃燒的洛杉磯，只追求自己的快樂。

相關新聞：好萊塢團結一心 迪士尼華納Netflix紛捐款賑野火

今（16）日李奧納多則透過限時動態表示自己將公益組織聯手捐出100萬美元（約新台幣3292萬元）用於洛杉磯野火緊急需求、災後重建，試圖展現他對野火災情非常關心。

美國加州洛杉磯野火造成損失難以計算。（美聯社）美國加州洛杉磯野火造成損失難以計算。（美聯社）

李奧納多在限時動態中寫著：洛杉磯野火正在摧毀我們的城市，為快速重建將與「rewild」合作提供百萬美元，勇於緊急支援和災後復原。初步援助將首先提供給加州社區基金會、南加州消防基金組織等單位，優先幫助急救人員、消防員及災民急需的資源、物資。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中