李奧納多無視洛杉磯野火 揪女友出國遭批偽君子

奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐向來注重環保議題。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國加州洛杉磯野火燒不停，造成至少25人罹難、上萬幢建築遭燒毀，引發全球關切，好萊塢多家企業如迪士尼、Netflix也紛紛慷慨解囊，希望能幫助更多人。來自洛杉磯且向來關心水資源慈善公益的男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），被爆出於火災期間帶著女友維多利亞（Vittoria Ceretti）搭私人飛機出國玩，跟他過去塑造的環保慈善形象大相逕庭，不少人更憤怒地認為他根本就是個「偽君子」。

《每日郵報》報導李奧納多與女友維多利亞搭乘私人飛機降落墨西哥機場。（法新社）

李奧納多長期投身環境保護，甚至在2016年獲得奧斯卡影帝獎座時仍不忘呼籲大家專注環保議題。根據《每日郵報》報導，李奧納多與女友維多利亞搭乘私人飛機降落在墨西哥的機場，且私人飛機排碳量高，很多人都認為他背棄了培養他的好萊塢，逃出大火燃燒的洛杉磯，只追求自己的快樂。

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今（16）日李奧納多則透過限時動態表示自己將公益組織聯手捐出100萬美元（約新台幣3292萬元）用於洛杉磯野火緊急需求、災後重建，試圖展現他對野火災情非常關心。

美國加州洛杉磯野火造成損失難以計算。（美聯社）

李奧納多在限時動態中寫著：洛杉磯野火正在摧毀我們的城市，為快速重建將與「rewild」合作提供百萬美元，勇於緊急支援和災後復原。初步援助將首先提供給加州社區基金會、南加州消防基金組織等單位，優先幫助急救人員、消防員及災民急需的資源、物資。

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