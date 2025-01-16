晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王仁甫攜手錢薇娟體驗原民文化 《全民來挑戰hay iy》熱血首播

〔記者傅茗渝／台北報導〕原視特別企劃《全民來挑戰hay iy》即將於1月18日及1月25日下午5點30分熱血開播，由金鐘獎入圍主持人王仁甫攜手阿美族全能運動女神錢薇娟領軍，節目首次進駐屏東「臺灣原住民族文化園區」，透過遊戲結合文化的創意形式，展現原住民族的文化智慧與多元魅力。

王仁甫、錢薇娟《全民來挑戰hay iy》1月18日原視熱血首播。（原文會提供）王仁甫、錢薇娟《全民來挑戰hay iy》1月18日原視熱血首播。（原文會提供）

《全民來挑戰hay iy》與全台最大的原住民族文化展示基地「臺灣原住民族文化園區」合作，精心設計了多項挑戰關卡，讓園區變身成遊戲挑戰場。包括：語言學習、傳統技藝挑戰及體能競技...等，讓參賽藝人和觀眾共同探索原住民族文化的深厚底蘊。園區內的傳統家屋展覽、族服體驗及射箭活動，更為節目提供豐富多元的背景，適合全家同遊與文化探索。

首集（18日）節目中，主持人王仁甫、錢薇娟將攜手小隊長呂約翰Sakiun、賈斯汀（Justin Caleb Cooper），一同率領Terry江振愷、許凱皓、「阿樂」林妤臻及「吱吱」郭芝吟，挑戰「原住民族語學習挑戰」。藝人們不僅學習各族族語的打招呼用語，還將走訪園區內的傳統家屋，深入了解原住民族文化的多樣性，並展現團隊合作的默契與智慧。

主持人王仁甫（右2）率潘君侖（左1）、陳妤（左2） 、方昶詠（右1）腦力激戰「極限記憶大考驗」，緊張升級。（原文會提供）主持人王仁甫（右2）率潘君侖（左1）、陳妤（左2） 、方昶詠（右1）腦力激戰「極限記憶大考驗」，緊張升級。（原文會提供）

而第二集（25日）中，主持人王仁甫、錢薇娟則帶領潘君侖、方昶詠、小豬 黃沐妍和陳妤挑戰「極限記憶大考驗」，以園區內的常設展陳列作為關卡素材，展開緊張刺激的比拼。絕對令你看得捧腹大笑又緊張到捏把冷汗，滿滿的原住民族文化與趣味驚喜，不容錯過！

《全民來挑戰hay iy》不僅是一檔娛樂節目，更是一個文化交流的平台。透過藝人來賓的參與及大力推廣園區，讓更多人了解原住民族的語言與傳統文化，並進一步帶動觀光與在地經濟發展。期待藉由節目的深度呈現，吸引更多旅客親臨「臺灣原住民族文化園區」體驗原住民族的文化精髓，成為促進文化觀光的重要推手。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中