王仁甫攜手錢薇娟體驗原民文化 《全民來挑戰hay iy》熱血首播

〔記者傅茗渝／台北報導〕原視特別企劃《全民來挑戰hay iy》即將於1月18日及1月25日下午5點30分熱血開播，由金鐘獎入圍主持人王仁甫攜手阿美族全能運動女神錢薇娟領軍，節目首次進駐屏東「臺灣原住民族文化園區」，透過遊戲結合文化的創意形式，展現原住民族的文化智慧與多元魅力。

王仁甫、錢薇娟《全民來挑戰hay iy》1月18日原視熱血首播。（原文會提供）

《全民來挑戰hay iy》與全台最大的原住民族文化展示基地「臺灣原住民族文化園區」合作，精心設計了多項挑戰關卡，讓園區變身成遊戲挑戰場。包括：語言學習、傳統技藝挑戰及體能競技...等，讓參賽藝人和觀眾共同探索原住民族文化的深厚底蘊。園區內的傳統家屋展覽、族服體驗及射箭活動，更為節目提供豐富多元的背景，適合全家同遊與文化探索。

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首集（18日）節目中，主持人王仁甫、錢薇娟將攜手小隊長呂約翰Sakiun、賈斯汀（Justin Caleb Cooper），一同率領Terry江振愷、許凱皓、「阿樂」林妤臻及「吱吱」郭芝吟，挑戰「原住民族語學習挑戰」。藝人們不僅學習各族族語的打招呼用語，還將走訪園區內的傳統家屋，深入了解原住民族文化的多樣性，並展現團隊合作的默契與智慧。

主持人王仁甫（右2）率潘君侖（左1）、陳妤（左2） 、方昶詠（右1）腦力激戰「極限記憶大考驗」，緊張升級。（原文會提供）

而第二集（25日）中，主持人王仁甫、錢薇娟則帶領潘君侖、方昶詠、小豬 黃沐妍和陳妤挑戰「極限記憶大考驗」，以園區內的常設展陳列作為關卡素材，展開緊張刺激的比拼。絕對令你看得捧腹大笑又緊張到捏把冷汗，滿滿的原住民族文化與趣味驚喜，不容錯過！

《全民來挑戰hay iy》不僅是一檔娛樂節目，更是一個文化交流的平台。透過藝人來賓的參與及大力推廣園區，讓更多人了解原住民族的語言與傳統文化，並進一步帶動觀光與在地經濟發展。期待藉由節目的深度呈現，吸引更多旅客親臨「臺灣原住民族文化園區」體驗原住民族的文化精髓，成為促進文化觀光的重要推手。

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