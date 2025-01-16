宋仲基新片票房慘輸玄彬！活動中哽咽落淚：很努力了

宋仲基主演電影《波哥大：最後的機會之地》票房不如預期。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員宋仲基所主演的電影《波哥大：最後的機會之地》於去年12月31日上映，沒想到票房不如預期，上映至今只有40萬觀影人次，日前出席映後活動坦言因為票房不佳感到難過，講到一半更忍不住哽咽落淚。

宋仲基（左起）、李熙俊日前出席《波哥大：最後的機會之地》映後活動，邀請到李星民擔任特別嘉賓。（翻攝自YT）

宋仲基、李熙俊日前出席電影《波哥大：最後的機會之地》的映後活動，邀請到曾與宋仲基一起演出《財閥家的小兒子》的李星民擔任特別嘉賓，活動中李星民感嘆，「我來到這裡看到停車場空空如也心裡好痛，戲院幾乎沒有人，雖然有各種理由，但電影院沒有影迷，演員們真的很難過，在這樣的期間電影上映的話，真的想去死，但這也是演員要承受的事，希望大家能多給予我們能量和幫助」。

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一旁的宋仲基也有感而發，先是向來看電影的人表示感謝，接著坦言，「很努力跑宣傳，想讓大家知道、喜歡這部電影」，說到最後也忍不住哽咽哭了出來，隨後便放下麥克風，可見心情複雜。

事實上，《波哥大：最後的機會之地》上映15天以來，票房不如預期，觀影人次只有40萬人次，與預估達收支平衡的350萬人次差距非常大，對比玄彬主演的電影《哈爾濱》已經突破400萬觀影人次，落差足足10倍。

玄彬昨日抵台出席《哈爾濱》影人見面會。（網銀國際影視提供）

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