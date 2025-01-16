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娛樂 日韓

T.O.P演《魷魚遊戲2》撇靠關係！韓國復出求原諒：計劃有新作品

〔記者鍾志均／綜合報導〕「T.O.P」崔勝鉉演出《魷魚遊戲2》歌手薩諾斯，最初被指是「靠關係」拿到角色，他接受韓媒訪問，親口否認此事，直言當初從沒和前輩李政宰、李炳憲說過話，是透過製作公司接到演出邀請。

「T.O.P」崔勝鉉為《魷魚遊戲2》角色接受韓媒訪問。（翻攝自Netflix、X）「T.O.P」崔勝鉉為《魷魚遊戲2》角色接受韓媒訪問。（翻攝自Netflix、X）

最初，T.O.P收到的角色邀請就是薩諾斯，一個帶有反派性格的嘻哈歌手，除了嗑藥，又是個「失敗者」；他直言「如果不是這個角色，我沒辦法演出」，承認要接下演出是一項艱難的決定，「因為要面對羞恥的過去，因此猶豫不決」。

T.O.P向《魷魚遊戲》劇組送了選秀影片，也和導演黃東赫經過兩三次排練，後來由導演設計完角色後，又再次發送影片，最後確定演出。

T.O.P坦言沒問過導演為何選擇了自己，「但我認為我應該能做到，為此討論了很久」，又說，「剛開始看到選角報導爭議後，我一度崩潰，幸好導演即時伸出援手」，透露過去其實沒有太多演戲的想法，「在接到《魷魚遊戲2》的邀請時，決定要抱著慎重的心情認真對待，在片場我一刻都沒有輕鬆過。」

「T.O.P」崔勝鉉為《魷魚遊戲2》角色接受韓媒訪問。（翻攝自X）「T.O.P」崔勝鉉為《魷魚遊戲2》角色接受韓媒訪問。（翻攝自X）

過去幾年的空白期，讓T.O.P徹底和社會斷聯，「自我厭惡感很深，疲憊不堪時，我就是家裡和工作室來回跑，只有在創作音樂時，我才能從黑暗中解脫」，並正式宣布，計劃近期將公開全新創作。

聊到未來計畫時，T.O.P直言沒有具體決定，和韓媒對話是這些年來的第一步，首先想在國內先得到原諒，「過去長時間沒有這機會，沒能進行對話，沒那個臉。」表示過去經過一段暗黑、輕率的日子，未來會向大家展示更好的面貌。

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