黃小柔爆懷孕曾多次大出血 遭藍心湄誤傷急送醫

黃小柔（左）懷孕時演武打戲不小心遭藍心湄誤傷，大出血緊急送醫。（翻攝自臉書、資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星黃小柔近日上節目自爆2014年她剛得知自己懷孕，但當時正好在拍攝《終極X宿舍》，為了不影響拍攝進度選擇隱瞞，但因為武打的戲份實在太多了，她常常會出血，某一次更因不小心遭藍心湄誤傷，大出血緊急送醫。



節目《11點熱吵店》昨（15）日找來終極系列劇的演員們回憶往事，黃小柔、張皓明、謝和弦、五熊、蔡函岑、李姝姸等人都到場。黃小柔也揭演員的艱辛，就像11年前在拍攝《終極X宿舍》時，她不管自己懷孕仍上場演武打戲。

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黃小柔11年前在拍攝《終極X宿舍》時，不管自己懷孕仍上場演武打戲。（翻攝自YT）

黃小柔回憶，當時有一場是飾演媽媽的「藍心湄」要打黃小柔，結果卻不小心用外套鍊子甩到她的孕肚，黃小柔當下很痛但只能硬撐，不停向寶寶喊話「寶寶你要抓好，我不是故意的」，結果拍攝結束後大出血送醫，好在孩子最後還是平安保住了。

一番話引在場演員們的共鳴，連主持人Melody也認同直呼：「拍戲就是這樣，很怕拖累別人的時間，絕對不能遲到早退」。

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