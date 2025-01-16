男星遭爆單身愛約砲！她做完苦喊「惡夢」：此生遇過最小GG

網友爆料和「小屌男藝人」約砲，讓她苦不堪言。（翻攝自綜口味娛樂YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅丹妮婊姐、「小賴」賴晏駒、紀斯豪所經營的YouTube頻道「綜口味娛樂」擁有43.8萬訂閱，3人經常拍影片解答粉絲的各種疑難雜症。近日有一名網友投稿，表示自己和某男藝人約砲，但「生殖器超小」，讓她不忍想撕破臉，小賴意外洩線索曝真實身分。

該網友爆料，在某次表演的活動上因緣際會認識某男藝人，事後男方會主動開話題閒聊，「目的性很明確的那種，我也能看出他的目的」，因此兩人順理成章發生關係，但卻是該網友的一場惡夢，直呼「他是我此生遇過最小的一個」，讓她苦不堪言，但對方似乎不自知，還一而再的約她。

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小賴看了該男星照片後表示認識。（翻攝自綜口味娛樂YT）

該網友提到事後與友人聊到此事，才知道原來友人也和男星約過，並且也覺得是惡夢。小賴聽聞後看了網友附的男星照片，驚訝得大叫一聲，並表示認識該男星，但沒有到很熟，僅一起吃過幾次飯，更直言「我有聽過不少他（很小）的故事，就是他單身的時候比較愛玩」。

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