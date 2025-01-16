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娛樂 最新消息

談話節目被嗆「不要再講柯文哲」 為何仍一直討論？

柯文哲確定要在北所過年。（資料照）柯文哲確定要在北所過年。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率案收賄、政治獻金假帳等案，2日被台北地院改裁羈押禁見，再遭高等法院駁回確定，近期各電視台談話節目也緊咬柯文哲，有不少觀眾發聲怒吼「不要再講柯文哲」，但為何各台還是持續討論？

筆名「人渣文本」作家、電視名嘴周偉航15日在臉書發文抖出各台仍關注柯文哲後續發展背後真相，坦言每個節目的留言區和聊天室都有人說：「不要講柯文哲了啦！看膩了啦！講立法院啦！」

相關新聞：柯文哲等4人原交保改羈押禁見 北院通知具保人提供帳號退保

人渣文本表示，然後各節目一講立法院，收視就崩掉，他苦笑說：「看戲還是搶看最瘋的。」

柯文哲等4人涉京華城與政治獻金假帳案遭起訴，台北地院2日第3次召開羈押庭，逆轉裁定4人羈押禁見。而柯文哲等4人均提抗告，高院合議庭閱卷後，11日深夜駁回抗告維持原裁定，柯文哲等4人羈押3月，並禁止接見通信，將在看守所過年。

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