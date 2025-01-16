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娛樂 最新消息

甜心主播報復前輩「朝水杯吐口水」 黃若薇還原宮鬥內幕

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小明星大跟班》明（16日）晚10點播出「為了搏上位心機算盡？主播台下上演現實宮鬥劇」，黃若薇曝一位「甜心主播」的私下真面目，不滿前輩太嚴格竟朝水杯吐口水。

黃若薇爆料一名甜心主播報復前輩。（中天提供）黃若薇爆料一名甜心主播報復前輩。（中天提供）

黃若薇曾被狗仔跟拍，「那陣子我心情不好，跟很多朋友吃飯談心，其中也包括很多女性朋友，結果被週刊寫說『我只愛名車男』，本來追我的人都不敢追了，我只是跟大學同學出去吃飯，他開的車比較好而已。」而黃若薇也好奇為什麼狗仔這麼清楚她的行蹤，一問之下才得知竟然是同事爆料，「可是我真的想不出來是誰，因為我覺得我身邊沒有跟我相處不好的同事。」

黃若薇還遇過新人不滿前輩的指導方式偷偷報復，「圈內有一個前輩很嚴格，他會下班把新人留下來，指導走位、表情、發音，有人感謝、但也有人不領情，只覺得被整，有一次工程班的人去裝水，就看到大家心目中的甜心主播往前輩的水杯裡吐口水。」而前輩得知後立馬質問新人，「她一開始不承認，還講到哭，後來大家覺得可怕，開始慢慢疏遠她。」

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