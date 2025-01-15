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娛樂 最新消息

《聽海湧》吳翰林捷克攻讀碩士！陳雪甄曝《粽邪4》開拍時間

吳翰林正在布拉格攻讀表演碩士。（我們的。演藝工作室提供）吳翰林正在布拉格攻讀表演碩士。（我們的。演藝工作室提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕新生代男星吳翰林憑藉《聽海湧》新海志遠一角走入大眾視線，而《聽海湧》播出前，他就考上布拉格表演藝術學院，並悄悄於去年9月底飛往捷克；同為《我們的。演藝工作室》旗下藝人陳雪甄主演的電影《默視錄》入圍威尼斯影展主競賽名單，短片《停格人生》入選西班牙錫切斯奇幻影展；曾向鎮因為戲劇《某某》飆漲超過15萬粉，隨後更在《芻狗之血》中與張家輝、鮑起靜有大量對手戲。

《我們的。演藝工作室》旗下藝人陳雪甄、曾向鎮、吳翰林分別在2024年都斬獲亮眼成績並展望2025年。畢業於台大的陳雪甄，因自小學習現代舞，2002年成為劇團演員，為了進修表演，她遠赴英國倫敦大學布魯內爾學院攻讀「當代表演藝術碩士」並取得學位，更與艾瑪湯普遜、黃秋生等人同門於表演大師菲利普．高利埃。主修單人表演及創作的她，2012創辦劇團魔梯形體劇場。

（上）曾向鎮、（左）吳翰林、（右）陳雪甄分別在2024年都斬獲亮眼成績並展望2025年。（我們的。演藝工作室提供）（上）曾向鎮、（左）吳翰林、（右）陳雪甄分別在2024年都斬獲亮眼成績並展望2025年。（我們的。演藝工作室提供）

除演員外，陳雪甄同時擔任電影表演指導及台藝大電影系講師，後來因《粽邪2》的精湛演技獲得金馬獎最佳女配角提名，其散發的氣質、語言優勢、演技專業，更讓她受到國際製作愛戴，2024年的電影作品《默視錄》、《停格人生》皆獲得國際獎項，同年也完成廖克發導演在馬來西亞拍攝的電影。而廖士涵導演的《粽邪4》，陳雪甄將再度參與演出，確定將於今年（2025）開拍。

曾向鎮首度擔任男主角的作品《某某》漲粉15萬人，由於作品的火爆，曾向鎮受邀前往澳門舉辦見面會，不僅有粉絲從墨西哥、美國遠道而來，就連演出《我們彼此相愛》、擁有近百萬粉絲的泰星Marc，也到場追星，令粉絲又驚又喜。曾向鎮隨即投入刑偵劇《芻狗之血》，面對資深戲骨級演員張家輝、鮑起靜等，無論是戲份、情緒都相當吃重，拍攝期間也刻意將自己維持在情緒中，少吃變瘦。《芻狗之血》將於2025年播出。此外，曾向鎮2024年播出的作品還包括《不愛，愛》，以及在華視驚喜重播的《最佳利益2、3》。拍攝《芻狗之血》期間，他也當起空中飛人，參與拍攝温昇豪監製的戲劇《整形過後》。

（左）曾向鎮、（右）吳翰林、（中）陳雪甄分別在2024年都斬獲亮眼成績並展望2025年。（我們的。演藝工作室提供）（左）曾向鎮、（右）吳翰林、（中）陳雪甄分別在2024年都斬獲亮眼成績並展望2025年。（我們的。演藝工作室提供）

攻讀碩士學程的吳翰林在布拉格表演藝術學院主修「作者表演」（Authorial Acting），高達100多個學分的課程，他幾乎天天冒著零下低溫、早上8點就前往學校上課，雖說辛苦，卻也甘之如飴。吳翰林預計六月返台過暑假，已有不少單位積極發來表演邀約，而他去年參與拍攝的《成功路上》，預計今年五月上檔，屆時也能再次感受吳翰林的表演魅力。

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