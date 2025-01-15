《黑澀會》小蠻4年半沒上節目！與昔隊友Apple相見歡：好久不見

小蠻（右）婚後生活重心都擺在家庭。（翻攝自小蠻IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「小蠻」王承嫣自節目《我愛黑澀會》出道，轉戰演員後出演許多作品，她與邵翔愛情長跑多年，兩人2020年宣布結婚並育有一子「至尊寶」，生活重心轉放家庭。昨（14）日她睽違4年半再度上談話性節目，與昔日夥伴「Apple」黃暐婷相見歡，直呼「好久不見」！

小蠻2020年與邵翔結婚後就將生活重心擺在家庭，鮮少在螢幕前露面，昨（14）日她在社群分享自己睽違4年半再次踏進攝影棚，感性表示「甚是想念」，隨後又笑說其實想念的是兒子，不難看出她難得上節目，但依然心繫家庭。

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小蠻睽違4年半再次上節目。（翻攝自小蠻、Apple IG）

昔日同樣參與《我愛黑澀會》出道的Apple也和小蠻一起錄節目，她曬出與小蠻的合照，大讚小蠻是最有母愛的全職媽媽，難得再次進攝影棚竟然就是錄同場節目，讓兩人都相當興奮，「期待八寶（Apple兒子）和至尊寶哥哥一起玩耍」。

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