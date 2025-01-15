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史萊哲林蛇年強強滾！幫跩哥馬份「安太歲」好有哏

《哈利波特》系列中的跩哥馬份所屬的「史萊哲林學院」代表動物為蛇，正好今年蛇年犯太歲。（華納兄弟提供）《哈利波特》系列中的跩哥馬份所屬的「史萊哲林學院」代表動物為蛇，正好今年蛇年犯太歲。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕影史最受影迷歡迎的奇幻電影《哈利波特》全系列即將於本週重返大銀幕，故事裡以不同動物代表不同學院形象，而知名角色「跩哥馬份」所屬的史萊哲林學院代表動物為蛇，正好今年蛇年「犯太歲」，讓不少影迷笑說「粉絲快幫史萊哲林安太歲」，還創意發想以「爬說語」拜年，以各種趣味方式慶祝全系列在台重映。

該系列自首集《哈利波特：神秘的魔法石》於2001年上映後，就在全球掀起一陣魔法旋風。不僅獲得3項奧斯卡獎提名，全球累積票房更勇破10億美金（約台幣330億元）大關。片商今（15）日於國賓大戲院60週年慈善影展發布會，搶先舉辦首集試映會，讓影迷暌違多年後重看依舊感動。

電影《哈利波特》系列的跩哥馬份由湯姆費爾頓飾演，也是從小演到大。（華納兄弟提供）電影《哈利波特》系列的跩哥馬份由湯姆費爾頓飾演，也是從小演到大。（華納兄弟提供）

本次全系列在台聯映，觀眾不僅能重溫自己最喜歡的片段，也有戲院回應影迷期待，推出「馬拉松場」一次連續看8部。此外，8部電影更首度推出4DX版本，透過動態座椅及影廳內狂風、下雨等環境特效，更生動地沉浸於魔法世界的奇幻魅力。

《哈利波特》全系列本週五（17日）起在台聯映，電影預售票熱賣中，購票就有機會獲得電影特典海報，今年正逢《哈利波特：火盃的考驗》上映20週年，加碼上映IMAX版、只要購買IMAX預售票更能獲得20週年限定海報，詳情請洽各大戲院。

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