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娛樂 歐美

洛杉磯野火衝擊好萊塢！評論家選擇獎再度宣布延期

〔記者許世穎／綜合報導〕美國南加州洛杉磯野火持續蔓延，恐成為全美史上災損最大的火災，好萊塢也繼2023年演員工會和編劇工會雙罷工後再度受到嚴重打擊，連帶影響到今年獎季的規劃，繼主辦奧斯卡的美國影藝學院昨再宣布第97屆奧斯卡入圍名單延後至23日公布，第30屆評論家選擇獎也宣布延到2月，具體的日期待定。

第30屆評論家選擇獎由雀兒喜韓德勒再度主持，先前已宣布延期，今更宣布延到2月，具體日期待定。（翻攝自官網）第30屆評論家選擇獎由雀兒喜韓德勒再度主持，先前已宣布延期，今更宣布延到2月，具體日期待定。（翻攝自官網）

第30屆評論家選擇獎由美國知名主持人雀兒喜韓德勒連續第3年擔任主持，電影類方面，「佛地魔」雷夫范恩斯主演的《秘密會議》和《魔法壞女巫》各以11項提名領跑，《沙丘：第二部》和《Emilia Pérez》（前譯：《毒王女人夢》，正式片名待定）各獲10項提名緊追。電視類則是橫掃艾美獎和金球獎的《幕府將軍》以6項提名最多。

洛杉磯野火造成嚴重財物損失和人員傷亡。（美聯社）洛杉磯野火造成嚴重財物損失和人員傷亡。（美聯社）

該獎項是火災爆發後，首批宣布延期的重要好萊塢活動之一，原定本週日（12日）在加州聖塔莫尼卡歷史悠久的巴克機棚（Barker Hangar）頒獎，後來受火災影響宣布延至26日，今再延後至2月。目前除了整座城市仍在努力應對災害，這場災難也對好萊塢造成嚴重打擊，大明星們目前無心慶祝。

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