（專訪）温昇豪開客家餐廳！認年輕曾幫奧客「偷加料」 喊撕客家摳門標籤

〔記者林欣穎／專訪〕温昇豪、江宏傑以及Youtuber韓國女生Judy錄製實境綜藝節目《廚師的迫降：客家廚房》，温昇豪17歲就開始在餐廳打工、餐飲業經歷豐富，曾遇過不少奧客，「有的就吃完之後才在嫌東西，那明明就已經吃完了，很多其實是貪小便宜」至於會不會在奧客餐點上「偷加料」？他則露出靦腆尬笑：「難免，那都是年輕打工的時的事了。」

温昇豪。（記者陳奕全攝）

這次台韓跨界合作找來韓國元日主廚與韓團「Super Junior」的利特參與，日前温昇豪接受專訪，大讚韓國團隊相當敬業，錄影幾乎是清晨五點就開工、全程不喊累，也說利特不愧能當SJ隊長，「他相當體貼，會照顧到每一個人。」更話鋒一轉幽默表示：「跟我蠻像的！很會做人啦。」

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而身為客家人的温昇豪對於大眾給客家人貼上的「摳門」、「愛計較」標籤，他表示自己只要聽到就會立刻糾正，「不是這樣的，只是當時時代背景有閩客械鬥、時勢所趨，我會覺得這是刻板印象，至少我不是這樣的，客家人也是很大方的，我也覺得節儉是美德，像我吃東西也都不會浪費，就看你怎麼去想。」

温昇豪。（記者陳奕全攝）

如今年關將至，温昇豪每年除夕都會回南部過節、陪家人吃飯，其中還有個必備行程便是和爸爸、哥哥騎重機四處溜達，這是他非常珍惜的父子時光。

温昇豪。（記者陳奕全攝）

他形容爸爸是名嚴父，寡言的父親最常跟他說的就是「顧好身體、照顧好家裡，要懂得未雨綢繆」，不過某次爸爸突然對他說「爸爸愛你」竟讓温昇豪原地愣住，「當下很感動，但又覺得很尷尬，我從小到大都沒聽過他這樣對我說，就覺得怪怪的我都快50歲了！」但温昇豪也感性表示，父親對他來說是很重要的存在，「從他身上可能會某種程度是追隨他的影子。」

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