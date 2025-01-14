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小粉紅邊崩潰邊炫富 網笑：裝闊不惜浪費資源

中國實施韓國免簽政策，吸引韓國遊客上門觀光，但中國人卻刻意開豪車出門炫富。（翻攝自微博）中國實施韓國免簽政策，吸引韓國遊客上門觀光，但中國人卻刻意開豪車出門炫富。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國近期對韓國實施免簽政策，吸引大量韓國遊客到上海旅遊，無奈韓國遊客來訪帶來的觀光財卻刺痛小粉紅的玻璃心，上海聚集一些富二代刻意將豪車開上街「炫富」，沒想到卻起反效果，韓國網友好奇問：中國人怎麼總是白天出來炫富？財閥們可都是晚上才露面娛樂的，這不就是為了讓我們看嗎？

中國富二代成群結隊開著豪車跑到外灘，意圖讓韓國觀光客見識到中國的「錢」力。（翻攝自微博）中國富二代成群結隊開著豪車跑到外灘，意圖讓韓國觀光客見識到中國的「錢」力。（翻攝自微博）

中國網友「脊梁in上海SH」在微博發文，指出韓國財閥大小姐出手闊綽，讓富二代少爺們坐不住開著幾百萬豪車出門炸街，導致外灘周圍街道塞滿各式麥拉倫、保時捷、奧斯頓馬丁、藍寶堅尼、法拉利。據說為了裝闊，這些富二代還排班不浪費資源，把原本安排在凌晨的炫富活動安排到早上7點開始，還笑說「二代黨們可能這輩子都沒有想過，自己有一天還會上三班倒（輪三班上班）」。

更讓人覺得不可思議的是，不僅上海的富二代出門炫富，這些富家少爺還把外地的朋友喊來「支援前線」，並規定價格低於500萬人民幣（約新台幣2250萬元）不准出門丟人。

據說市價低於500萬人民幣的車禁止開上街炫富。（翻攝自微博）據說市價低於500萬人民幣的車禁止開上街炫富。（翻攝自微博）

這項炫富行動引發多地網友討論，中國網友認為這樣做很丟臉，對著這群韓國觀光客秀家底根本毫無意義，也無法展示中國的財富和實力，只是無端造成周遭地區交通問題，認為這種做法根本既膚淺又搞笑。

至於韓國網友的看法則覺得「未免太做作」，韓國網友好奇有錢人的活動通常都在晚上，這些中國人大白天就把豪車開出來目的也只是單純想要炫富而已。

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