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71歲陳盈潔能說話了！腎衰敗血「無表達能力」保外就醫一年現況曝光

許常德（右）、陳盈潔私下關係緊密。（翻攝自臉書）許常德（右）、陳盈潔私下關係緊密。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕71歲陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，被判刑3年2月定讞，沒想到在前年8月入獄後，健康狀況卻急轉直下，同年10月更突發腎衰竭、敗血症等病況，因此申請保外就醫。轉眼間，過去已逾一年，于美人今（8日）透露陳盈潔的近況，並表示她目前已能開口說話，捷報也讓音樂人好友許常德開心不已。

許常德今迎來62歲生日，于美人透露一早他的手機來電顯示著陳盈潔的名字，「由於陳姐因為敗血症、腎衰竭之故已無語言表達能力，忐忑不安的許常德掙扎了許久才接起電話……。」原來是陳盈潔拜託看護協助她幫忙打電話。

沒想到，陳盈潔的現況更讓于美人、許常德都驚訝表不已，「她竟能開口祝福他生日快樂！雖然只說了一句！許常德說這是他今年收到最棒的生日禮物！」事實上，身為好友的許常德，為了幫陳盈潔籌措醫療資金，除發起小額捐款外，更舉辦「陳盈潔自己的人生自己破浪」音樂會，相當暖心。

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