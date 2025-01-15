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（獨家）十元離隊親曝未來動向！昔接機王齊麟挨轟「應援喘不過氣」吐心境

十元從樂天畢業，感謝球迷粉絲們一路支持陪伴。（翻攝自IG）十元從樂天畢業，感謝球迷粉絲們一路支持陪伴。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／專訪〕十元、雅涵（現改名為禾羽）過去同為樂天女孩擁有好交情，日前兩人皆從樂天畢業，事實上，在樂天公布名單前，兩人曾接受訪問，皆強調對棒球的愛不會改變，談及未來規劃，十元提到未來打算經營自媒體、拍攝YouTube；禾羽離開樂天後傳出將轉隊，她透露細節尚在洽談中，禾羽也表示與好友十元、宋宋等人都有在聯繫：「年前我們應該會再約一次，聊聊彼此的規劃和近況。」

十元（左）、「雅涵」禾羽兩人擁有好交情，今年都從樂天畢業。（翻攝自IG）十元（左）、「雅涵」禾羽兩人擁有好交情，今年都從樂天畢業。（翻攝自IG）

十元透露將來會經營自媒體，提到覺得自己算是很有想法、愛講話的人，有些企劃也是由她發想，期許可以有更多不同的發展；禾羽今年開始自立門戶，新動向暫未透露，不過她樂觀看待：「轉變未必是壞事，每個階段都有不同的想法與選擇，轉變或許能帶來不一樣的收穫。」

回顧去年十元接機未婚夫王齊麟風波，她還原當時心境：「他（王齊麟）希望可以第一時間看到我，和我分享喜悅，我就很猶豫，但因為我們一起走過很多低潮時光，我也可以懂他的心情，當時想法就是撇開公眾人物身分，就希望可以做為女朋友完成他的心願，造成紛擾實在是覺得很抱歉。」

當時十元一度被網友砲轟攻擊，當下面對風暴她選擇直接將IG、Threads做關閉，「真的會很害怕打開（社群）的，就人就會手賤忍不住去點，想說算了把它刪掉，但後來就也覺得就還是要過好現在的生活，算是走過去了。」

她也說之前PO文都會有害怕，但如今已做調適，她也憶起在那事件後的第一場球賽，當時心情很焦慮、無法呼吸，不過站上球場時彷彿讓她回到家一般，「因為大家都很溫暖替我加油，我覺得我一轉過去面對球迷就會落淚。」

如今雖然因規劃離開球團，十元對棒球的愛依舊不會改變，她也形容粉絲猶如她的朋友、感謝粉絲陪她走過很多不同階段，「希望接下來我還是可以成為帶給大家快樂的存在！」

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