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娛樂 音樂

73歲「肥貓」鄭則仕露面了！感激救命恩人華仔：一輩子不忘

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華在香港紅館開唱，舉辦20場「今天… is the Day劉德華巡迴演唱會」，隨著演出進入倒數階段，這幾天現場依舊星光熠熠，包括林子祥、葉蒨文、「肥貓」鄭則仕、林雪、「最美港姐」朱玲玲等藝人都現身力挺。

林子祥與愛妻葉蒨文現身紅館。（翻攝臉書）林子祥與愛妻葉蒨文現身紅館。（翻攝臉書）

林子祥是當年引薦華仔踏入歌壇的最大貴人，華仔初入歌壇並不順利，卻因為有著林子祥的鼓勵，讓他一路堅持至今。

演唱會上，當鏡頭拍到林子祥與愛妻葉蒨文，華仔特地向全場歌迷介紹：「師父、師母都來了」，林子祥也跟葉蒨文以飛吻回敬，現場氣氛熱絡。

「肥貓」鄭則仕苦等多時，終於看到華仔演唱會。（翻攝臉書）「肥貓」鄭則仕苦等多時，終於看到華仔演唱會。（翻攝臉書）

73歲的「肥貓」鄭則仕罕見露面，這次現身紅館，不忘與華仔的人形立牌合影，透露為了看演唱會等好久，本來要看上月24日的場次，結果老婆約了朋友就放他鴿子，他幽默表示：「我是非看不可，結果等到4日來看，等到脖子都變長了！」

林雪朝聖劉德華演唱會。（翻攝臉書）林雪朝聖劉德華演唱會。（翻攝臉書）

出道46年的鄭則仕曾2度奪下金像獎影帝，過去因為投資失利欠下巨債，在人生最低潮時，華仔暖心伸出援手，除了雪中送炭大方借錢，更多次邀約拍電影，讓鄭則仕感動直說：「我這一輩子都不會忘記他（劉德華）的恩情！」

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