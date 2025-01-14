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盜圖風波何時落幕 釋昭慧曝畫家簡訊：痛心上人被污辱

慈濟創辦人證嚴法師（左）與釋昭慧。（翻攝自臉書）慈濟創辦人證嚴法師（左）與釋昭慧。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕釋昭慧稍早在社群發文，公開了《佛陀問病圖》原創者李健儀傳給她的簡訊，上頭寫著：「早安！院長：網路吃瓜群眾將人性的惡，豪（毫）無底線的噴吐…只因妳稍熱忱關切，就得忍受這無妄之災，真不捨妳，爲難妳了」，釋昭慧公開的簡訊裡李健儀對於近幾日相關新聞底下的評論，以及數百條吃瓜群眾對於慈濟排山倒海的攻訐評論，李健儀在簡訊內說「我震驚了⋯更痛心上人被誤解與污辱⋯⋯」。

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李健儀教授的「佛陀問病圖」創作。（圖由嘉義大林慈濟醫院提供）李健儀教授的「佛陀問病圖」創作。（圖由嘉義大林慈濟醫院提供）

釋昭慧認為李健儀與證嚴法師都是盜圖風波受害者，慈濟更是最大苦主。出面為父親打爆不平的李承道現在處境更是尷尬，有人認為他是出來蹭新聞熱度，對於這種說法，許多網友大力抨擊，認為李承道出面為父親討公道，本就天經地義。

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釋昭慧公開《佛陀問病圖》原創者李健儀教授傳給她的簡訊。（翻攝自臉書）釋昭慧公開《佛陀問病圖》原創者李健儀教授傳給她的簡訊。（翻攝自臉書）

釋昭慧公開李健儀傳給她的簡訊之後，認為從簡訊中就能看到李健儀的仁厚，認為「作為受害者的他（李健儀），想要把事情翻篇，原來，他已經看不下去，再也不忍看到上人受到糟蹋了。」並表示已經致電李健儀，請他不必擔心，更無所謂的說：「那些相關新聞底下的辱罵，大都來自殭屍帳戶與機器人操作，建議您看都別看！」

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