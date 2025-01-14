陳子鴻不瞞了！18歲「正妹女兒」米拉蜜曝光

米拉蜜Mila Mii是陳子鴻跨界英業達科技共創的首位虛擬歌手。（喜歡音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂人陳子鴻跨界科技代工大廠英業達，合力在「虛實元邦」的元宇宙平台上，耗資千萬打造首位虛擬偶像歌手米拉蜜，對於米拉蜜首場在小巨蛋的演出，陳子鴻更以父親疼愛女兒的方式，親身測試每一個環節。

曾製作過劉德華、江蕙、張惠妹等天王天后專輯的陳子鴻，在當年新冠疫情爆發實體演出停擺時，對產業造成不小衝擊時深有所感，讓他想創造一個不受惡劣環境影響的明星，可以在世界各地即時、同步演出的「虛擬偶像」。

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陳子鴻將米拉蜜當作女兒般疼愛。（喜歡音樂提供）

陳子鴻以精益求精的製作人精神「催聲」18歲的米拉蜜，在聲音設計上經過無數次調整，力求「漂亮完美」，更以魔鬼般的嚴格訓練加強她的音樂內涵及自信，並形塑她輕盈的體態。

陳子鴻透露早期剛升格製作人時，因基礎學得不夠紮實吃過不少苦頭，到現在養成每晚練琴習慣，也把運動課程安排在每日行事曆中，因此他也要求米拉蜜基礎工要完全到位，深信只有藉著恆心自律才能一步步實現理想。

米拉蜜Mila Mii受邀參加英業達50周年旺年會。（英業達提供）

米拉蜜在12日首登小巨蛋演出，為英業達50週年旺年會帶來4首不同曲風的歌舞表演，其中包括2首陳子鴻團隊和AI共創的新曲，以及向已故天后CoCo李玟致敬的金曲《你在我心上》。

陳子鴻提到，30年前幫李玟創作這首歌，對於李玟的離世感到不捨，這次安排米拉蜜登小巨蛋獻唱致敬李玟，也算彌補心中缺憾。

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