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洛杉磯野火還在燒！好萊塢女星驚傳喪命…家中尋獲遺體 享壽95歲

好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉（右）在洛杉磯野火喪生。（翻攝自Dalyce Curry臉書）好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉（右）在洛杉磯野火喪生。（翻攝自Dalyce Curry臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國南加州野火持續蔓延，根據外媒報導已增至24人罹難、至少16人失蹤、上萬棟房屋損毀，當局坦言死亡人數還會繼續攀升，尤其本週重新颳起的強風將造成危險情況，再加上天氣乾燥更讓火勢難以得到控制。好萊塢資深女星「黛莉絲·柯莉」Dalyce Curry在今（14）日傳出不幸喪生火海，享壽95歲。

綜外媒報導，柯莉的孫女「黛莉絲凱莉」Dalyce Kelley將她送回位在阿爾塔迪納的住所後，隔日就發生野火肆虐，住宅整棟燒毀。孫女凱莉先是在臉書發文尋找柯莉，盼求一線希望，晚間再次發文：「感謝上帝，國民警衛隊讓我上去檢查！我知道她就在這個屋頂的部分下面，現在我只能等著遺體搜尋隊的到來。我已經盡我所能了，各位。」證實柯莉罹難消息。隨後，柯莉的遺體在家中被尋獲，享壽95歲。

柯莉的孫女「黛莉絲凱莉」返回祖母住處，卻已被燒成灰燼。（翻攝自Dalyce Kelley臉書）柯莉的孫女「黛莉絲凱莉」返回祖母住處，卻已被燒成灰燼。（翻攝自Dalyce Kelley臉書）

事實上，柯莉已是這場野火中第二位喪命的名人。前童星「羅里賽克斯」Rory Callum Sykes也因罹患腦性麻痺，來不及從火海逃生而罹難，享年32歲。

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