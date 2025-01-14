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盜畫風波延燒！「慈濟歷年爭議」一次看 百萬網紅：需重建信任

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大林慈濟醫院壁畫《佛陀問病圖》日前遭踢爆「盜圖偷畫」，掀起輿論譁然。對此，百萬YouTuber志祺七七拍片整理，慈濟歷年引起的爭議，直言慈濟長年的努力確實帶給台灣貢獻，並建議慈濟調整營運方式，重新建立大眾的信任。

證嚴法師。（資料照）證嚴法師。（資料照）

志祺指出，慈濟在台灣具有不小影響力，不僅每年能收到幾十億元的捐款，還跨足醫療、教育及媒體產業，且經常出現於救災現場，讓民眾對他們的觀感「一度」也很不錯。然而，近十年來，慈濟接連爆出爭議，像是募款流向不明、在內湖保護區建立醫院引起環團抗議、大愛電視台製作流程有管理問題，以及近日傳出大林慈濟醫院盜圖偷畫，「這些接二連三的爭議，讓越來越多人不喜歡慈濟」。

志祺提到，慈濟是由證嚴法師於1966年創立，會創立慈濟是因為當時證嚴法師於花蓮的一家診所地上見到一攤血，經過他人轉述得知，一名原住民婦人無法負擔醫藥費遭醫院拒收，回途過程中身亡，此事促使她成立慈濟，盼利用眾人善款協助他人。

不過，該起源故事也傳出爭議，2003年一名花蓮醫師的子女認為，故事中提到拒收病人的醫師是影射自己的父親，事實上沒發生這樣的事件，於是對證嚴法師提出告訴，最終刑事獲判無罪，民事部分則因為法官認為，說辭誇大且不夠嚴謹，判證嚴敗訴。

儘管如此，慈濟的版圖仍逐漸擴大，如今共有688個據點、上百萬志工及總資產高達上千億。志祺指出，慈濟越做越大的同時，爭議也隨之出現，2015年慈濟計畫於台北內湖五指山附近興建「慈濟內湖社會福利園區」，值得注意的是，該土地為「保護區」，因此引起當地居民和環保團體表示，該開發案不符合法規，且擔憂破壞生態系統。面對諸多抗議，慈濟仍堅稱合法並維持原先計畫，期間更被爆出施壓媒體不得報導爭議案，並疑似利用旗下大愛電視台宣傳開發案合理性，作法激怒民眾，最終在外界抗議下撤案。

內湖保護區守護聯盟將廣告布條拉至慈濟內湖園區前抗議。（資料照，記者陳慰慈攝）內湖保護區守護聯盟將廣告布條拉至慈濟內湖園區前抗議。（資料照，記者陳慰慈攝）

志祺說，因為此事，慈濟開始遭網友起底，諸多不清楚的帳目陸續被挖出，甚至被質疑「假慈善，真斂財？」當時還有政治人物批評，慈濟善款不夠透明，民眾無法監督；至於慈濟有公開的帳目也被媒體發現使用不合理。此外，慈濟的投資行為也為人詬病，有媒體揭露，慈濟美國分會投資不少軍火商、石油公司、菸草商等等，這與慈濟的理念互相違背。

對於以上爭議，慈濟表示，帳目皆有經過會計師審查，並依法報給衛福部備查，但也坦承仍有不足、不夠透明的情況，承諾每年提供財務報表給民眾查詢；投資方面，他們承諾會替除不符慈濟宗旨的項目。

志祺也點出近期爆發的兩起爭議，其中包括大愛電視台內部管理出現問題，以及大林慈濟醫院盜畫爭議。他認為，眾人對於慈善組織具有「高期待」，因為它們乘載大家的善意，而慈濟長年來的努力確實帶給台灣貢獻，而慈濟如今的發展，也許不是當初想做好事的證嚴法師想看到的結果。「慈濟需調整營運方式，並且試著重新慢慢建立起大眾信任」。

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