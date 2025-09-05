晴時多雲

娛樂 最新消息

江祖平狂爆料龔益霆 律師分析手法「非常奇怪」：各種瘋

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕江祖平近日接連在社群媒體爆料，直指三立電視台人員涉及性騷、性侵事件，掀起演藝圈震撼。隨後，三立資深副總龔美富的兒子龔益霆，首度在網路發聲，證實自己就是被指控的當事人，卻只承認與江祖平曾有過戀情，對於性騷指控隻字未提，僅警告江祖平「撤下不實貼文」。對此，江祖平怒火中燒，更放話將拋出「核彈級爆料」，疑似手握與龔家人的對話紀錄，戰火一觸即發。

對於這起爭議，律師李怡貞也在社群上發表長文，直言江祖平的爆料過程相當奇怪。她指出如果真的是性被害者，第一時間應該報警、驗傷，「通常拖越久，對被害人越不利」。然而江祖平卻是以「他人經歷」包裝，再逐步揭開所謂真相，等對方反擊才喊要提告或驗傷，讓她覺得相當不尋常。

李怡貞也進一步質疑，江祖平的說法細節前後矛盾，「為什麼會請已經喝酒的人去拿藥？喝到什麼程度？拿什麼藥？兩人信任程度到哪裡？」此外，她分析相關爆料中疑似涉及性愛紀錄、爭吵互毆、甚至可能有第三人存在，但是否真的發生偷拍、性侵或家暴，必須透過司法程序釐清。

她提醒就算交往或婚姻關係中，也可能發生性侵，但舉證難度更高，「爆料是雙面刃，無實證的爆料只會讓外界越發質疑。」李怡貞最後強調不是要幫任何人說話，「這篇不是逆風，也不是順風，就是覺得各種瘋。」目前江祖平與龔益霆的「爆料大戰」持續升溫，真相最終如何還得交由司法釐清。

點圖放大header
點圖放大body

