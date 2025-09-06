晴時多雲

娛樂 最新消息

江祖平爆料遭報復？私人手機號碼外洩 再揭新受害者

江祖平踢爆前男友性侵。（資料照；記者陳奕全攝）江祖平踢爆前男友性侵。（資料照；記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日開撕前男友、三立副總龔美富之子龔益霆，怒控對方涉嫌下藥性侵，以及對其他女性的性騷事件，掀起社會輿論熱議。她今凌晨自曝爆料後，私人手機號碼竟外洩，她被不知名人士傳訊息攻擊，另外也揭露有新受害者跟她求援。

江祖平認爲自己不孤單。（翻攝自threads）江祖平認爲自己不孤單。（翻攝自threads）

江祖平稍早將IG頭換成全黑，並截圖一張訊息對話，疑似是她的私人手機電話外洩，讓她相當無奈也無助，她說自己踢爆龔益霆犯罪後，就接到這訊息，直呼：「主要是，他竟然知道我的私人號碼，真心覺得好恐怖。」細看截圖，對方疑似說了關鍵字「別按」、「破的」、「獲贈可有救恩下偶像嗯呢」等看似無意義的字眼，卻讓人毛骨悚然。

江祖平曝光有其他受害者被龔益霆性騷。（翻攝自threads）江祖平曝光有其他受害者被龔益霆性騷。（翻攝自threads）

另外，江祖平也提到又有受害者分享曾被龔益霆打擾。男生單刀直入問：「要不要打炮」，被女方痛罵後，龔益霆又回「想要所以問的」、「還好吧」、「勇於表達自己想法哈哈哈」、「我很直接的」、「反正姐長那麼漂亮，我想要應該正常不過」。

江祖平手機號碼疑似外洩，被不明人士騷擾。（翻攝自threads）江祖平手機號碼疑似外洩，被不明人士騷擾。（翻攝自threads）

對於外界認為她隻身以「小蝦米對抗大鯨魚」之姿在與犯罪者搏鬥，江祖平希望大家不要覺得只有她在孤軍奮戰，「這是因為同事們都需要工作，真的不要為難其他同事，好嗎？我私下都有收到慢慢的安慰」，稱自己並不孤單。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

