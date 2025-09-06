江祖平控高層兒性侵！三立4度發聲明：委任律師賴芳玉秉公處理

三立電視台外觀。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平指控三立資深副總龔美富的兒子龔益庭，在兩人交往期間下藥性侵，引發社會關注。三立今晚4度發出聲明滅火，特別找來賴芳玉律師擔任調查性平事件的外部公正人士，秉公調查。

江祖平指控三立資深副總龔美富的兒子龔益庭性侵，引發社會關注。（翻攝自臉書）

三立今發出的聲明提到，高明慧表示三立對於「性騷擾零容忍」，絕對與被害者站在一起。今日已委請賴芳玉律師擔任公司調查性平事件的外部公正人士，秉公調查。同時也會提供專門信箱，讓受害者可以直接聯繫，全力支持受害者對抗不法。

律師賴芳玉。（資料照）

三立表示，後續訴訟費用皆由三立負責，並安排心理諮商師協助同仁平復身心健康。高明慧重申，只要是三立同仁受性平爭議所害，公司會確保同仁權益獲得更專業、完整的保障，對不法之事絕不寬貸，以建立性別友善的職場環境。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

