娛樂 最新消息

引退賽跳舞莫名挨轟！林智勝女兒高EQ回應酸民：我會更好

〔記者廖俐惠／台北報導〕味全龍選手林智勝這幾天在大巨蛋舉行引退活動，除了有蕭敬騰、張惠妹等巨星助陣之外，女兒林禹融前天（5日）也與啦啦隊小龍女們一起跳舞，為父親的引退賽揭開序幕，沒想到卻疑似引來酸民批評，讓林禹融在Threads發出長文回應。

林智勝女兒林禹融與小龍女們熱舞。（翻攝自味全龍臉書）林智勝女兒林禹融與小龍女們熱舞。（翻攝自味全龍臉書）

林禹融今天凌晨發出長文，表示很榮幸能夠用小龍女一起跳開場舞，且開心能在這麼大的場地為父親跳舞，「我那天的表情管理的確不太好，我自己看了也覺得不太ok，但我覺得我已經表現得很好、很努力了，你們的每一個留言，講的每一句話我都有看到～不管是好的壞的，都還是很謝謝你們！」

林禹融的演出疑似遭到批評，但她認為「本來不是每個人都很完美，我覺得如果換作你們，如果今天要在那麼大的場子表演也是很困難的吧，我當然有做不好的地方，我也會改進，變得越來越好，謝謝你們」。

林智勝女兒林禹融高EQ回應酸民。（翻攝自林禹融Threads）林智勝女兒林禹融高EQ回應酸民。（翻攝自林禹融Threads）

不少網友紛紛力挺林禹融，「真是覺得妳跳很棒，不是因為誰的女兒」、「別理太多酸民，這本來就是進步的過程」、「你超棒好嗎！！！絕對要相信你站在舞台上就是那顆閃耀的星星唷」、「你很棒，爸爸一定以你為榮」。

對於大家的鼓勵，林禹融再次留言：「謝謝大家給我的鼓勵跟支持！每一個都有好好看完，我自己當然知道，本來這條路上就是會有不看好你、批評你的人，這都很正常，所以我願意接受大家對我的任何評價，以後我也會帶著更好的自己繼續閃閃發光。」

