晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

影后新婚1年多「爸爸驚傳離世」 血癌化療「譫妄症」發作：打給親友報警

李亦捷（右）和爸爸感情好。（翻攝自IG）李亦捷（右）和爸爸感情好。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕北影影后李亦捷2023年9月與攝影師老公雞蛋結婚，這兩年幾乎全面停工，專心備孕，前幾天她在社群平台上透露爸爸身體狀況不太好，昨哀傷提到：「爸爸今天下午無病痛離開了。」

她指出爸爸2023年診斷出胃癌，經過切胃、化療後，狀況較為穩定，沒想到去年底被診斷出血癌，醫生稱鏢靶治療應該可控制，但跨年夜緊急從宜蘭轉院到台北榮總，因為慢性白血病從淋巴擴散到骨髓轉急性白血病，隨即展開高藥劑化療，但因爸爸有喝酒、抽菸的習慣，「在這幾天出現了譫妄症」。

對於「譫妄症」，李亦捷說爸爸覺得自己被關在醫院，他想出院，會拿手機打給朋友幫他報警，加上高藥劑化療7天後續要住院1個月，李亦捷難過表示：「爸爸即使不舒服，也很認真的想讓身體康復，媽媽是主要照顧者真的非常辛苦，醫生及護理師也都非常盡職、盡責。」

而現在她正與家人處理後事，「接下來的這幾天，我們都會陪媽媽把爸爸的後事圓滿，非常感謝所有人的關心、幫助，辛苦了，確定好出殯日期會盡快告知。爸爸，我愛你」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中