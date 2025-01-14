影后新婚1年多「爸爸驚傳離世」 血癌化療「譫妄症」發作：打給親友報警

李亦捷（右）和爸爸感情好。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕北影影后李亦捷2023年9月與攝影師老公雞蛋結婚，這兩年幾乎全面停工，專心備孕，前幾天她在社群平台上透露爸爸身體狀況不太好，昨哀傷提到：「爸爸今天下午無病痛離開了。」

她指出爸爸2023年診斷出胃癌，經過切胃、化療後，狀況較為穩定，沒想到去年底被診斷出血癌，醫生稱鏢靶治療應該可控制，但跨年夜緊急從宜蘭轉院到台北榮總，因為慢性白血病從淋巴擴散到骨髓轉急性白血病，隨即展開高藥劑化療，但因爸爸有喝酒、抽菸的習慣，「在這幾天出現了譫妄症」。

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對於「譫妄症」，李亦捷說爸爸覺得自己被關在醫院，他想出院，會拿手機打給朋友幫他報警，加上高藥劑化療7天後續要住院1個月，李亦捷難過表示：「爸爸即使不舒服，也很認真的想讓身體康復，媽媽是主要照顧者真的非常辛苦，醫生及護理師也都非常盡職、盡責。」

而現在她正與家人處理後事，「接下來的這幾天，我們都會陪媽媽把爸爸的後事圓滿，非常感謝所有人的關心、幫助，辛苦了，確定好出殯日期會盡快告知。爸爸，我愛你」。

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