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娛樂 歐美

洛杉磯大火！碧昂絲捐8千萬救災 裘莉攜子搬水救人

〔記者廖俐惠／綜合報導〕加州大火持續蔓延，洛杉磯陷入一片火海，讓許多人都流離失所，明星們也紛紛呼籲關注災情，並捐款盼助一臂之力，碧昂絲捐出250萬美元（約台幣8275萬元）幫助大家重建家園。

碧昂絲。（路透）碧昂絲。（路透）

碧昂絲的非營利組織「BeyGOOD」宣布成立洛杉磯火災救助基金，該基金將用於幫助阿爾塔迪納、帕沙第納等地失去家園的家庭，及支援當地教會以及社區中心。住在帕利薩德的演員潔美李寇蒂斯也是受災戶之一，她與丈夫、孩子一起捐贈100萬美元（約台幣3311萬元）用於救災工作；荷莉貝瑞則是透過互助店家「COOP」捐出衣服，希望幫助那些因為大火被迫撤離家園的居民，並呼籲大家共同響應。

安吉莉娜裘莉（左）、諾克斯被目擊買水儲備物資。（達志影像）安吉莉娜裘莉（左）、諾克斯被目擊買水儲備物資。（達志影像）

至於剛與小布正式離婚成功的安吉莉娜裘莉（Angelina Jolie），最近與16歲的兒子諾克斯（Knox）一起被《每日郵報》捕獲儲備必需品，裘莉透露已讓親朋好友住到自己豪宅家中，現階段先照顧好身邊的人，之後會再以捐款或者其他方式幫助別人。

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