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健身操跳不停…劉畊宏演唱會被批「都沒在唱」 放的歌還是周董的

劉畊宏。（翻攝自劉畊宏微博）劉畊宏。（翻攝自劉畊宏微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人劉畊宏疫情期間轉戰中國市場，在抖音天天開直播教大家跳健身操，人氣瞬間爆紅。近期他回歸歌手身分，在成都舉辦演唱會，卻慘遭觀眾抱怨，認為劉畊宏的演唱會「都在跳操沒在唱」，且放的還是天王周杰倫的歌，引發歌迷不滿。

劉畊宏去年底在成都舉行「創世紀炫動演唱會」但在演出結束後，卻有網友認為演唱會大部分時間都在做操，而且還很多時間都是放周杰倫的歌，直呼「好無語」，更稱能跳操的只有前面區域，後排因空間限制根本無法跳，讓網友氣憤怒批：「我看了一個多小時就走了，太無語了，放了八首周杰倫的歌，全部沒有唱在那跳操」、「3個小時，15分鐘唱歌，2小時跳操，剩下的時間就聊天」。

劉畊宏舉辦「健身演唱會」。（翻攝自劉畊宏微博）劉畊宏舉辦「健身演唱會」。（翻攝自劉畊宏微博）

但事實上，劉畊宏在宣傳時就有說明是「健身演唱會」，發文也說「在我每個人生階段都有不同的身份，演員、歌手、主持人，健身教練...把一件事做到極致很酷，但為了同一個信念做很多事也很特別，我的信念是傳遞健康生活方式，做健身演唱會是更豐富、更精彩的舞台呈現，目前應該沒有人做過，至少我沒看過」，而當時為了宣傳催票，天王好友周杰倫也幫忙轉發宣傳，還錄製影片在演唱會上播放。

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