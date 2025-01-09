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娛樂 最新消息

消失21年！48歲本多RuRu退出演藝圈 移居美國驚人現況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾在台灣發展的日本華裔女歌手本多RuRu消失歌壇21年，近日受邀錄製網紅那那大師的網路節目，移居美國的她近況終於曝光，逼哭許多鐵粉的眼淚。

本多RuRu退隱歌壇多年，罕見在鏡頭前露臉。 （小鋼砲娛樂提供）本多RuRu退隱歌壇多年，罕見在鏡頭前露臉。 （小鋼砲娛樂提供）

本多RuRu在2001年被姚謙相中，從日本來到台灣發展，發行首張國語專輯，她曾唱紅《美麗心情》、《有時候沒時候》、《單身女子俱樂部》、《冬季的愛情電影》等多首歌曲，可惜發行了三張專輯後，唱片約滿就離開了台灣。

那那大師是本多RuRu的頭號粉絲，他在個人YouTube頻道時常訪問淡出樂壇的歌手，帶給網友許多珍貴回憶。

本多RuRu錄製網紅那那大師的網路節目。 （小鋼砲娛樂提供）本多RuRu錄製網紅那那大師的網路節目。 （小鋼砲娛樂提供）

前陣子那那大師透過粉絲牽線，與本多RuRu有了聯繫，得知偶像現在定居在美國洛杉磯，恰巧他到美國工作，順勢與本多RuRu約了訪問，完成了這場美麗的相遇。

今年48歲的本多RuRu終於在鏡頭前露臉，留著長髮的她看來美麗如昔，她也在節目上開唱，重現《美麗心情》、《有時候沒時候》、《今天的祝福，明天的孤獨》等多首夯曲，並分享了淡出歌壇的近況。

本多RuRu談到：「後來就正式引退了嘛，專心在我的家庭，還有我的自己的生活上，沒有考慮再回歸。」她曾是日本女子組合太陽與月亮的成員之一，在2015年曾於日本參加見面會，這些年則是移居在美國生活。

那那大師帶了專輯，到美國給本多RuRu簽名。 （小鋼砲娛樂提供）那那大師帶了專輯，到美國給本多RuRu簽名。 （小鋼砲娛樂提供）

本多RuRu在那那大師的邀約下，罕見在鏡頭前露臉，她想對久違的歌迷說：「非常感謝，從那個時候一直喜歡我的歌，支持我、鼓勵著我的歌迷朋友們，我覺得我們一起度過了那些日子，有我們的青春、有我們的美好回憶。」

最後本多RuRu更表示，「希望每一個人還是要天天開心，永遠都有美麗心情。」為粉絲獻上滿滿祝福。

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