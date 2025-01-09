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才瘋傳準備來台！李珠珢「私訊李晧禎」對話內容曝光網驚艷

李珠珢（右）曝光與李晧禎（左）的聊天紀錄。（翻攝自IG）李珠珢（右）曝光與李晧禎（左）的聊天紀錄。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李珠珢憑藉「三振舞」及精緻臉蛋爆紅，去年宣布與經紀公司「APEX」解約並離開球隊「起亞虎」，未來動向備受關注，近期更不斷有傳言她將來台發展。今（9）李珠珢在IG更新近況，可見她凌晨突然公開一張與李晧禎的聊天紀錄，兩人逗趣對話引起網友討論。

李珠珢與李晧禎似乎擁有好交情。（翻攝自IG）李珠珢與李晧禎似乎擁有好交情。（翻攝自IG）

李珠珢在IG限時動態分享一張對話紀錄截圖，可見她在深夜3點與前富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李皓禎在聊天，畫面中先是李珠珢一邊大笑一邊問道「姐姐呢？」接著李晧禎便傳來一碗冰的照片，李珠珢便回傳疑似是寵物的照片，並在訊息框中笑虧「哈哈哈姐姐…在3點23分吃刨冰嗎？」，同時在文中寫下「凌晨3點的刨冰吃播」，兩人的逗趣互動讓不少人驚訝，原來兩人擁有好交情。

事實上，近來李珠珢不僅將IG帳號從原本的「my._.chuuu」改為自己的生日與背號「0724.32」，還在IG自介中打上中文名字，甚至今日也轉發一張自己的應援圖，而上面還以繁體中文寫著「豪哥加油」，疑似是指剛宣布轉戰味全龍的明星球員陳子豪，被外界認為來台節奏愈加明顯。

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