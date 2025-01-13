晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

張秀卿求子夢碎！車站見到嬰兒哭了 立刻掏現金還要媽媽發誓

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后張秀卿、王瞳、班鐵翔、葉諾帆、沈建豪與孟慶而等歌手昨晚齊聚高雄，為「台灣愛與希望國際關懷協會」愛心獻唱，一直求子心切的張秀卿不捨表示，很難想像怎麼有人如此狠心施暴虐童，王瞳則表示傳遞艾成的愛心，自己不孤單，眾星用歌聲撫慰受創心靈。

張秀卿（左三）、王瞳、班鐵翔、葉諾帆、沈建豪與孟慶而等歌手愛心獻唱。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）張秀卿（左三）、王瞳、班鐵翔、葉諾帆、沈建豪與孟慶而等歌手愛心獻唱。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）

愛心晚會在主持人孟慶而溫馨的帶領下揭開序曲，而相隔半年，再度受邀演出，王瞳感性表示：「今晚除了我還有艾成，三年前我們曾兩度造訪愛與希望協會，今晚有艾成在，所以我不孤單。」班鐵翔熱唱金曲《拒絕再玩》與西洋金曲《Stuck On You》，讓現場充滿著濃濃的往日情懷。

情歌王子沈建豪則演唱台語金曲《腳踏車》，台下師奶粉絲熱情合唱，而眾所期待的張秀卿登場，演唱台語金曲《贏一口氣》立即炒熱現場氣氛，不過想到受虐兒的痛楚，張秀卿在台上數度淚崩，直說心情無法平靜，讓現場為之動容。

張秀卿（左四）、王瞳、班鐵翔、葉諾帆、沈建豪與孟慶而等歌手愛心獻唱。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）張秀卿（左四）、王瞳、班鐵翔、葉諾帆、沈建豪與孟慶而等歌手愛心獻唱。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）

張秀卿並與師弟葉諾帆、沈建豪溫暖合唱《香水》，接著葉諾帆一曲《戀愛風》，展現婆媽殺手的魅力，差點被熱情粉絲拉下台，最後在孟慶而演唱創作的福音歌曲《跟著星走》，以及大合唱《讓台灣可愛起來》等曲，為愛心演唱會帶來最溫馨的回憶。

張秀卿表示常看到虐童事件新聞，「小孩是我們的心頭肉，疼愛都來不及了，怎麼忍心下毒手呢？」幾年前開始固定匯款給孤兒院，也想起一位女生好友，一人扶養女兒，身心壓力很大，「每次我到她家，她女兒就很開心，因為我到她家，她就不會被打，她視我為救命恩人。」有次好友因為情緒，竟然在電梯打女兒，遭她當場喝斥：「生下她就應該要愛她，而不能因為自己的情緒，動輒打她發洩。」

她也曾經在車站附近看到一位年輕街友媽媽，抱著一個剛出生的小嬰兒，當下掏出全部現金給這位年輕媽媽，要對方發誓一定要拿來買奶粉，一轉身就淚水不止，呼籲大家奉獻愛心，扶植這些幼苗，讓他們長大能對社會有貢獻，不要成為社會的問題所在。


☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中