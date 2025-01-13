張秀卿求子夢碎！車站見到嬰兒哭了 立刻掏現金還要媽媽發誓

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后張秀卿、王瞳、班鐵翔、葉諾帆、沈建豪與孟慶而等歌手昨晚齊聚高雄，為「台灣愛與希望國際關懷協會」愛心獻唱，一直求子心切的張秀卿不捨表示，很難想像怎麼有人如此狠心施暴虐童，王瞳則表示傳遞艾成的愛心，自己不孤單，眾星用歌聲撫慰受創心靈。

張秀卿（左三）、王瞳、班鐵翔、葉諾帆、沈建豪與孟慶而等歌手愛心獻唱。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）

愛心晚會在主持人孟慶而溫馨的帶領下揭開序曲，而相隔半年，再度受邀演出，王瞳感性表示：「今晚除了我還有艾成，三年前我們曾兩度造訪愛與希望協會，今晚有艾成在，所以我不孤單。」班鐵翔熱唱金曲《拒絕再玩》與西洋金曲《Stuck On You》，讓現場充滿著濃濃的往日情懷。

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情歌王子沈建豪則演唱台語金曲《腳踏車》，台下師奶粉絲熱情合唱，而眾所期待的張秀卿登場，演唱台語金曲《贏一口氣》立即炒熱現場氣氛，不過想到受虐兒的痛楚，張秀卿在台上數度淚崩，直說心情無法平靜，讓現場為之動容。

張秀卿（左四）、王瞳、班鐵翔、葉諾帆、沈建豪與孟慶而等歌手愛心獻唱。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）

張秀卿並與師弟葉諾帆、沈建豪溫暖合唱《香水》，接著葉諾帆一曲《戀愛風》，展現婆媽殺手的魅力，差點被熱情粉絲拉下台，最後在孟慶而演唱創作的福音歌曲《跟著星走》，以及大合唱《讓台灣可愛起來》等曲，為愛心演唱會帶來最溫馨的回憶。

張秀卿表示常看到虐童事件新聞，「小孩是我們的心頭肉，疼愛都來不及了，怎麼忍心下毒手呢？」幾年前開始固定匯款給孤兒院，也想起一位女生好友，一人扶養女兒，身心壓力很大，「每次我到她家，她女兒就很開心，因為我到她家，她就不會被打，她視我為救命恩人。」有次好友因為情緒，竟然在電梯打女兒，遭她當場喝斥：「生下她就應該要愛她，而不能因為自己的情緒，動輒打她發洩。」

她也曾經在車站附近看到一位年輕街友媽媽，抱著一個剛出生的小嬰兒，當下掏出全部現金給這位年輕媽媽，要對方發誓一定要拿來買奶粉，一轉身就淚水不止，呼籲大家奉獻愛心，扶植這些幼苗，讓他們長大能對社會有貢獻，不要成為社會的問題所在。



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