楊丞琳演唱又翻車！中國嗨唱《年輪說》車禍現場曝 小粉紅狂酸

楊丞琳登上中國微博之夜。（翻攝自楊丞琳微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國「微博之夜」11日登場，台灣歌手楊丞琳拿下「年度實力歌手獎」，當晚她也以表演嘉賓身分與美聲男歌手黃子弘凡合唱《年輪說》，不料兩人似乎互相影響而大走音，讓中國網友不忍酸：「又車禍了。」

楊丞琳去年登上中國歌唱節目《歌手2024》時，因演唱《帶我走》大走音而受外界批評，即使她已多次雪恥，仍時不時被網友嘲諷，如今又多了一個把柄。楊丞琳和黃子弘凡在微博之夜合唱經典歌曲《年輪說》，兩人卻頻頻抓不到音調，中國網友一針見血點評：「黃子弘凡一個超絕男生key全程主歌走音念經，副歌又擠又聲音斷層，本想說第二段轉原key讓楊丞琳好好震撼一下，結果楊姐也是音準不行，副歌『時間暫停』還差點車禍，難聽的我都聽笑了」。

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楊丞琳（左）與黃子弘凡（右）一起合唱《帶我走》遭網批走音。（翻攝自微博）

片段曝光後，也有網友認為楊丞琳是被黃子弘凡影響才失了音準，忍不住開酸「恢復老本行車禍現場啦」、「唱的這麼差好意思說自己是歌手」、「這兩年不知道怎麼了，現場音準一直有點偏低，好幾年前青春住了誰巡演的音準和聲音狀態明明都很好…」、「終於有人說了兩個人唱的都不好聽啊，走音很明顯啊」。

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