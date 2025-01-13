釋昭慧4點反擊許常德 轟他「中文程度差」：下次地檢署報到

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉盜圖爭議，慈濟弟子釋昭慧為此多次於臉書撰文解釋，不過，她的發言讓音樂人許常德相當不滿，點出「釋昭慧說原作者已原諒，可以翻篇了，就是再次利用別人的原諒來放過自己的犯行」。對此，釋昭慧今（13日）提出4點反擊。

許常德（左）、釋昭慧。（資料照）

釋昭慧於臉書發文指出，昨晚有臉書好友轉貼新聞網址給她，「說有一個藝術家在媒體上公開辱罵我，要我好好反駁對方的『胡說八道』」，然而，她當下有公務在身，因此僅回應，「罵我的人多到罄竹難書，我哪有時間逐一觀賞！何宗勳說得好，那些仇恨語言『用詞尖酸刻薄，其臭無比』。既然連旁觀者都摀著鼻子嫌臭，你還要我點進去逐臭？你真的有病！」

請繼續往下閱讀...

後來好友看她無意點閱，直接把那則新聞貼給她看。釋昭慧說，她看後忍不住爆笑，當下直覺是，這位罵人先生，肯定是罵錯了對象。她也逐一反駁許常德的指控，她質問許常德，自己何時說過，慈濟壁畫風波應該翻篇，「翻」不「翻篇」，只有當事人說了算，自己憑甚麼撈過界來幫人「翻篇」呢？

釋昭慧提到，她在睡前收到「佛陀問病圖」原創畫家李健儀發來的新聞網址，報導提到，「（9日）晚間慈濟弟子釋昭慧在臉書轉PO文章，表達上人『肯定』李健儀的原創後，讓他覺得這件事『該翻篇了』。」該訊息讓她直呼，「真相水落石出！」原來是李健儀認為，這件事「該翻篇了」。

釋昭慧表示，自己並不認識罵人的先生（許常德），聽友人說，他是一名藝術家，「我想，他的藝術造詣可能不錯，但是，中文程度就真的是太、太、太差勁了！」她怒批，罵人先生不但中文程度不好，看來連法律常識也很不夠，這樣無中生有，對她噴罵不休，業已構成了對她的毀謗罪與公然侮辱罪。

釋昭慧諷刺說，「罵人先生，念在你中文程度不好、法律常識不夠的份上，這次我姑且放你一馬，但是請你聽好，下不為例！再有下一次，我會以本國國民（而非修行人）的身分，將你對我噴罵不休的前帳、後帳一起結算，請你去地檢署報到。」並強調，她一向以「低僧」自居，「高僧」作不出來的事兒，「低僧」可是做得出來的！

相關新聞：許常德怒槓釋昭慧 社群264字質疑「修行的智慧」？

釋昭慧提出4點反駁：

第一、甚麼叫做「再度」？對不起，我連「首度」都沒「翻篇」，何來「再度」的「翻篇」可言？

第二、是誰在「用修行人的身分」進行「勒索」來著？我在臉書貼文，從來就不曾標榜自己擁有「修行人的身分」。還有，我到底向誰「勒索」了？是誰被我勒索了？

第三、我的發言，有哪一句足以證明自己「不討論是非，只在乎護航」？還有，我在「護」誰的「航」？請罵人先生有憑有據，逐一引文數落我的罪狀，好嗎？

第四、罵人先生說：「釋昭慧此種心態對原創打擊很大」，我看了一頭霧水，到底是我的哪種「心態」？要人「翻篇」的「心態」是嗎？還有，到底是哪位「原創」受到了我的打擊？是一直與我保持密切聯繫的健儀院長嗎？請別一味指著鼻子罵我，請趕緊去問問健儀院長，我有讓他「打擊很大」嗎？

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法