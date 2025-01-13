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娛樂 最新消息

暗夜閃光被攪局！馬郁雯同框情郎李正皓拒認「活逮」

馬郁雯（右起）和李正皓一齊參加民進黨立委王義川尾牙，堅稱街頭「巧遇」四叉貓。（翻攝自四叉貓臉書）馬郁雯（右起）和李正皓一齊參加民進黨立委王義川尾牙，堅稱街頭「巧遇」四叉貓。（翻攝自四叉貓臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「這不是在一起，什麼才是在一起」，網紅「四叉貓」劉宇活逮三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯和緋聞男友、同台《新台派上線》主持人李正皓聯袂參加民進黨立委王義川團隊尾牙，馬郁雯仍堅稱「沒有活逮」。

相關新聞：李正皓約會馬郁雯被四叉貓活逮 女方鬆口「我們」認愛

馬郁雯今（13）日一早被《自由娛樂頻道》嚴刑拷打，依舊打死不認和李正皓約會被活逮，她說：「我們是去參加憨川（指民進黨立委王義川）團隊尾牙，四叉貓離開我們剛好到。」連在尾牙現場三立「盛世美顏」王偊菁也掛保證2人真的是參加王義川尾牙。

相關新聞：馬郁雯呵護李正皓戀愛ING    鬆口「低調給空間」

至於李正皓被酸幹嘛約會還穿西裝，遭虧「有夠無趣的男生」，馬郁雯挺身護「男友」，「他預錄過年《新台派上線》才穿西裝，下了節目趕赴尾牙現場。」同時再次澄清：「是巧遇，不是活逮。」強調大家（指政界、媒體圈好友）明明都在場。

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