（專訪）曾寶儀主持韓星憂負評！曝宋慧喬真面目：紅不是沒理由

〔記者廖俐惠／專訪〕曾寶儀是韓國大咖來台御用主持人，去年主持過金秀賢、BLACKPINK Lisa等人的粉絲見面會，不過最令她印象深刻的是宋慧喬，曾寶儀透露當時宋慧喬主動打招呼說「我們又見面了」，結果讓她頓時傻了，心想：「我們什麼時候見過面？」

曾寶儀主持國內外大大小小活動，面對負評還是很難坦然放下。（記者胡舜翔攝）

本報舉辦第二屆的金賀獎，邀請業界人士選出「金賀」（真好）的日韓星，曾寶儀在宣傳她的紀錄片電影《交換禮物》時，大方接受本報專訪，想都沒想就選擇了宋慧喬。

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宋慧喬去年7月應品牌邀請來台，當時的記者會由曾寶儀主持，沒想到在後台，竟然是宋慧喬先主動向曾寶儀問候，卻讓曾寶儀滿頭問號，「我當時完全忘記有遇過她，但她竟然記得我，後來網友提醒，我才想到是香港金像獎。」

曾寶儀主持宋慧喬代言活動，結果卻忘了曾與她同台過。（翻攝自曾寶儀臉書）

曾寶儀回想起當年主持香港金像獎，這麼多嘉賓來來去去，她與擔任頒獎嘉賓的宋慧喬也僅有一面之緣，宋慧喬卻記住了她，「我覺得很SHOCK，覺得人會成功不是沒理由，她會紅那麼多年不是沒理由，讓人更尊重她。」

曾寶儀2024年主持金秀賢見面會，獲得好評，坦言做了很多功課。（翻攝自曾寶儀臉書）

曾寶儀是身經百戰的主持人，但主持韓星見面會絕對不馬虎，有些藝人沒有事先re稿，直接場上見真章，對她來說是很大的挑戰。台上見機行事，還要面對台下粉絲的考驗，曾寶儀要做的功課可不少，她透露像是去年為了主持金秀賢的見面會，把他過去的作品全都看一輪，笑說「誰知道會不會被問」。

曾寶儀。（記者胡舜翔攝）

韓星見面會是不少主持人的噩夢，只要一不小心說錯話，功課沒做足，就會立刻被「韓粉」抓包，接著就是一連串的批評聲浪，這些主持人要承受的壓力難以想像。

曾寶儀。（記者胡舜翔攝）

對於粉絲的批評聲，曾寶儀坦言很難不去在意，也很難輕易的坦然放下，不過她能夠理解粉絲，「你要想見面會票多貴，每個人都是抱著無比大的期望、花了錢，那我為什麼不把這件事情做好。」她強調給自己很大的壓力，因此見面會沒辦法常接，「做的功課量是無法想像的」。

由曾寶儀擔任旁白及訪問者的紀錄片《交換禮物》現正熱映中。

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