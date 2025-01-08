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朴成焄誤傳AV版《魷魚》 本人親自道歉了！哽咽認錯：很自責

朴成焄日前因手滑誤傳AV版《魷魚遊戲》封面照引爆爭議。（Netflix提供）朴成焄日前因手滑誤傳AV版《魷魚遊戲》封面照引爆爭議。（Netflix提供）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員朴成焄日前因手滑誤傳AV版《魷魚遊戲》封面照引爆爭議，就連導演黃東赫都發聲痛斥，本來只有透過經紀人回應的朴成焄，今（8）日終於親自道歉。

據韓媒報導，朴成焄解釋當天收到私訊圖片後，原本想傳給公司負責人，但卻不知道為什麼被上傳到IG限時，發現的當下馬上就刪除，仍被網友截圖存證，針對影響到劇組一事，他忍不住哽咽：「這是我的失誤，但錯就是錯了，我清楚這點，並且為自己給大家帶來的困擾感到深深的自責和後悔，直到現在，我一直在反省這件事。」

本來只有透過經紀人回應的朴成焄，今（8）日終於親自道歉。（翻攝自IG）本來只有透過經紀人回應的朴成焄，今（8）日終於親自道歉。（翻攝自IG）

朴成焄也澄清自己並沒有看過該AV影片，更沒有另外的社群帳號，他強調未來會更加謹慎，避免類似事件再度發生。而當被問到是否有跟導演聯絡？朴成焄表示曾主動打給導演，但沒能接通，應該是工作太過繁忙，會等到對方忙完後再進行溝通。

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