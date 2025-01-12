邱軍撞死人肇逃！林曉培不忍發聲了「像我這種做錯事的人」

林曉培。（Legacy提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕昨晚（1/11）Legacy【都市女聲】由搖滾女王林曉培獨挑大梁，《Shino林曉培2025 START Tour》作為出道25年的集大成專場，一曲〈曾經我也想過一了百了〉淚灑舞台，林曉培感動喊話：「生活太難，像我這種做錯事的人，一切都太難了。但不管再怎麼難，要相信生命永遠比這個困難更強大。有生之年我都會愛你們！我們1/18台中見！」

林曉培。（Legacy提供）

週六夜Leagcy外大排長龍，粉絲不畏十度低溫，熱情對林曉培大喊：「有你就不冷了！我愛你！」林曉培一襲黑色勁裝閃亮開場，〈放手一博〉、〈She Knows〉、〈不知好歹〉、〈黑天鵝〉金曲連發讓氣氛嗨起來。

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現場座無虛席，新加坡、香港粉絲都來了，林曉培和台下粉絲互動，呼籲不因「愛」小而無不為，貼心把粉絲做的手牌舉在台上，不僅開玩笑說「謝謝你拋家棄子來看我」、更自嘲大家「看起來保養的很好就好了」

林曉培。（Legacy提供）

整整兩小時她唱好唱滿，更帶來多首未曾公開演唱過的歌曲，一曲〈願我〉送給林曉培的老闆，感謝她帶領自己走上這條道路。台下紛紛舉起手電筒，現場點點燈海讓她又紅了眼眶。在林曉培感性的自述中，她哽咽唱起〈曾經我也想過一了百了〉，她認為自己有責任唱這首歌，「生活太難，像我這種做錯事的人，一切都太難了。但不管再怎麼難，要相信生命永遠比這個困難更強大。照顧好自己、有健康的身體、平靜的心，然後去迎接機會。」

林曉培。（Legacy提供）

林曉培擦乾淚、換上白色套裝，〈手太小〉、〈濃妝搖滾〉、〈煩〉勁歌串燒讓現場氣氛嗨到最高點，她以〈有生之年〉和粉絲告白，最後的安可曲〈心動〉更讓Legacy化身大型KTV。

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