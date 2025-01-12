晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邱軍撞死人肇逃！林曉培不忍發聲了「像我這種做錯事的人」

林曉培。（Legacy提供）林曉培。（Legacy提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕昨晚（1/11）Legacy【都市女聲】由搖滾女王林曉培獨挑大梁，《Shino林曉培2025 START Tour》作為出道25年的集大成專場，一曲〈曾經我也想過一了百了〉淚灑舞台，林曉培感動喊話：「生活太難，像我這種做錯事的人，一切都太難了。但不管再怎麼難，要相信生命永遠比這個困難更強大。有生之年我都會愛你們！我們1/18台中見！」

林曉培。（Legacy提供）林曉培。（Legacy提供）

週六夜Leagcy外大排長龍，粉絲不畏十度低溫，熱情對林曉培大喊：「有你就不冷了！我愛你！」林曉培一襲黑色勁裝閃亮開場，〈放手一博〉、〈She Knows〉、〈不知好歹〉、〈黑天鵝〉金曲連發讓氣氛嗨起來。

現場座無虛席，新加坡、香港粉絲都來了，林曉培和台下粉絲互動，呼籲不因「愛」小而無不為，貼心把粉絲做的手牌舉在台上，不僅開玩笑說「謝謝你拋家棄子來看我」、更自嘲大家「看起來保養的很好就好了」

林曉培。（Legacy提供）林曉培。（Legacy提供）

整整兩小時她唱好唱滿，更帶來多首未曾公開演唱過的歌曲，一曲〈願我〉送給林曉培的老闆，感謝她帶領自己走上這條道路。台下紛紛舉起手電筒，現場點點燈海讓她又紅了眼眶。在林曉培感性的自述中，她哽咽唱起〈曾經我也想過一了百了〉，她認為自己有責任唱這首歌，「生活太難，像我這種做錯事的人，一切都太難了。但不管再怎麼難，要相信生命永遠比這個困難更強大。照顧好自己、有健康的身體、平靜的心，然後去迎接機會。」

林曉培。（Legacy提供）林曉培。（Legacy提供）

林曉培擦乾淚、換上白色套裝，〈手太小〉、〈濃妝搖滾〉、〈煩〉勁歌串燒讓現場氣氛嗨到最高點，她以〈有生之年〉和粉絲告白，最後的安可曲〈心動〉更讓Legacy化身大型KTV。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中