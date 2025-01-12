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50歲簡沛恩「大齡穿搭」爆紅 影片吸百萬觀看受封「帶貨王」

半百簡沛恩有著凍齡娃娃臉，打扮宛如大學生。（翻攝自簡沛恩臉書）半百簡沛恩有著凍齡娃娃臉，打扮宛如大學生。（翻攝自簡沛恩臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕簡沛恩近日在社群粉專分享穿搭影片，創下百萬觀看數，影片中她穿搭的多款服飾更在短短幾天賣到缺貨，被封「大齡女子帶貨王」；她直呼：「很意外！本來是自己拍好玩的，沒想到大家這麼喜歡。」

簡沛恩透露，出社會的第一份工作便是時尚生活記者，因此對流行趨勢有著靈敏嗅覺。她說，很多人認為穿搭要花大錢，但其實她挑選的多是平價快時尚品牌，或是網拍購物，有些高單價的包包甚至已經用超過15年。有粉絲大讚「把平價的商品穿出高質感，才是最強穿搭。」

簡沛恩的穿搭影片，創下百萬流量。（翻攝自簡沛恩臉書）簡沛恩的穿搭影片，創下百萬流量。（翻攝自簡沛恩臉書）

半百的簡沛恩有著凍齡娃娃臉，經常被問到保養秘訣，她表示最好的抗老方法就是保持心情愉悅，「現代社會常對50歲女性抱有刻板印象，認為這個年齡的女性應該以家庭為主、犧牲自我，導致許多人忙於婚姻與家庭而不懂得怎麼愛自己。」她認為愛自己其實不難，不需要花很多錢，只要做讓自己開心的事，例如SPA、按摩或穿著自己喜歡的衣服，都是療癒身心的方式。

簡沛恩的服裝多是快時尚品牌或是網購，搭配出多種造型。（翻攝自簡沛恩臉書）簡沛恩的服裝多是快時尚品牌或是網購，搭配出多種造型。（翻攝自簡沛恩臉書）

簡沛恩表示自己願意投資在配件飾品，像是包包都用超過15年以上，十分值得。（翻攝自簡沛恩臉書）簡沛恩表示自己願意投資在配件飾品，像是包包都用超過15年以上，十分值得。（翻攝自簡沛恩臉書）

這支穿搭影片發出後不到一週，便衝破百萬次觀看，影片中介紹的多款單品都大賣到缺貨，其中一款是名模林又立創立品牌的牛仔褲，賣到倉庫一件不剩，另一款毛衣也緊急追加訂單。不少網友讚賞簡沛恩的眼光「既時尚又不裝嫩，實用又有品味。」對於自己的帶貨影響力，簡沛恩笑說：「如果能激發像我一樣年紀的女生的穿搭靈感，我也覺得很有成就感。」

簡沛恩穿著林又立品牌的牛仔褲，目前賣到缺貨。（翻攝自簡沛恩臉書）簡沛恩穿著林又立品牌的牛仔褲，目前賣到缺貨。（翻攝自簡沛恩臉書）

簡沛恩去年迎接50歲生日時，送給自己的禮物便是製作Podcast節目《沛恩商心事》，分享她在娛樂圈與商業圈的經歷，並邀請各界好友分享人生故事。2025年她全力拚事業，除了持續經營現有的餐飲品牌，也將有多個新作品推出。

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