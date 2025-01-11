柯佳嬿慶40歲坤達曬照放閃 親吐「缺席慶生原因」挨虧：太官方

〔記者李紹綾／台北報導〕柯佳嬿昨（10日）過40歲生日，老公坤達罕見在社群分享夫妻合照，他以10字告白，並錄了影片祝福，然而內容卻讓太座超傻眼。

坤達（右）與柯佳嬿合照放閃。（翻攝自臉書）

坤達分享的合照中，他和柯佳嬿默契十足，戴著帽子身著輕鬆休閒服飾，兩人利用鏡面反射，捕捉私下最自然的甜蜜時光，然而柯佳嬿也在在群貼出坤達的祝賀影片，只見坤達以工作模式官腔說：「哈囉親愛的佳嬿，今天是妳的生日，在這邊也祝妳生日快樂，永遠的18歲生日快樂，希望妳的願望都實現。」

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坤達錄影片祝老婆柯佳嬿生日快樂，卻被嫌太過官方。（翻攝自臉書）

坤達在影片中笑稱，缺席柯佳嬿生日是因為「現在是星期五晚上」，他話一說完，所屬團體Energy的成員牛奶、阿弟、書偉、Toro立刻入鏡祝賀，並大跳16蹲，這樣的祝福，讓柯佳嬿忍不住大喊：「講的太官方了吧！」她不忘謝謝牛奶、阿弟、書偉、Toro的祝福，就是故意不謝謝老公坤達，夫妻倆的互動讓粉絲笑翻。

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