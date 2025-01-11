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娛樂 電視

曾莞婷「衰當小三」愛情夢破碎 修杰楷「搞婚外情」腹黑本性顯露

修杰楷在《祕書俱樂部》詭計逐漸被揭開。（TVBS提供）修杰楷在《祕書俱樂部》詭計逐漸被揭開。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷在TVBS《祕書俱樂部》腹黑本性顯露，將戀人曾莞婷玩弄於股掌之間，他的祕書管麟因暗戀曾莞婷，無法坐視不管，最終選擇揭露真相，告訴曾莞婷事實：「當初買的手鍊一條是送妳，一條不知道送誰。」隨著修杰楷的詭計逐漸被揭開，曾莞婷從甜蜜的戀愛中驚醒，愛情夢瞬間破碎。

修杰楷（右）在《祕書俱樂部》將曾莞婷玩弄於股掌之間。（TVBS提供）修杰楷（右）在《祕書俱樂部》將曾莞婷玩弄於股掌之間。（TVBS提供）

曾莞婷在《祕書俱樂部》從甜蜜的戀愛中驚醒，愛情夢瞬間破碎。（TVBS提供）曾莞婷在《祕書俱樂部》從甜蜜的戀愛中驚醒，愛情夢瞬間破碎。（TVBS提供）

劇中另一條感情線更是火熱升溫，賴雅妍飾演的「Cindy王」與王傳一飾演的單親父親「張世平」，互動越來越親密，賴雅妍以智慧與魅力征服了王傳一及其女兒葉子綺，但她與張軒睿飾演的「孟恆」之間，也悄然萌生情愫，兩人在互相打鬧的朝夕相處中，逐漸點燃一些情感火花。

管麟（中）在《祕書俱樂部》暗戀曾莞婷。（TVBS提供）管麟（中）在《祕書俱樂部》暗戀曾莞婷。（TVBS提供）

賴雅妍（右）、張軒睿在《祕書俱樂部》萌生情愫。（TVBS提供）賴雅妍（右）、張軒睿在《祕書俱樂部》萌生情愫。（TVBS提供）

賴雅妍（左）在《祕書俱樂部》被王傳一追求。（TVBS提供）賴雅妍（左）在《祕書俱樂部》被王傳一追求。（TVBS提供）

張軒睿劇中的青春活力與王傳一的成熟穩重形成強烈對比，讓賴雅妍的情感選擇成為劇情一大看點。戲外，賴雅妍更坦言，能同時被兩位不同風格的男生追求，讓她感到幸運又幸福，對於戲中的情感抉擇，她打趣道：「兩個都想要。」引發粉絲熱烈討論，直呼期待劇情走向。

賴雅妍（左）在《祕書俱樂部》被王傳一追求。（TVBS提供）賴雅妍（左）在《祕書俱樂部》被王傳一追求。（TVBS提供）

戲外的賴雅妍打趣表示，會選擇張軒睿飾演的年下男「孟恆」，她解釋：「面對一個像孟恆一樣給我夢想、支持我所有事情、且用盡自己全部力量在幫助我的男生，我覺得跟他談戀愛非常快樂，但同時也是Cindy王的感情考驗，她必須在衝突與抉擇中找出真實的自我答案。」

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