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娛樂 日韓

E級網紅下海拍AV！合作「大叔男優」當場嚇哭

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本一名女網紅，擁有E級傲人身材，經常於社群分享熱舞影片，值得注意的是，影片中的她都戴著口罩和墨鏡，將臉全部遮住，舉止相當神秘。她日前透露，自己拍了2部AV作品，並分享心路歷程。

日本女網紅「kura.saku.no」。（翻攝自Tiktok）日本女網紅「kura.saku.no」。（翻攝自Tiktok）

女網紅「kura.saku.no」經常藉拍片與網友互動，不僅分享在家熱舞的影片，也會與粉絲進行問答。她近日在影片中自爆，曾經當過偶像、模特兒，然而深知小偶像根本賺不到錢，加上自己對性愛感興趣，才決定以AV女優的身分再次出道。

她說，「從小就喜歡做一些特別的事情，身邊也沒有人做過這個工作，再加上我對拍攝現場和業界的幕後很感興趣，於是就抱著好奇心嘗試了一下。」

此外，她透露，目前已經錄製好兩部AV作品，至於出道日期，她表示無法透露，「經紀人說，作品解禁的日期是不能公開的，若是說了就會被推算出日期，片商就會被粉絲猜到，所以現在不能說。」

她也分享了拍片的內幕，在下海拍AV之前，自己只和男友有過性經驗，因此拍完第一和第二支作品，都是一個人哭著搭新幹線回家的。她進一步說，尤其是第二支作品有和一位年紀比較大的男優合作，那次是直接就在休息室哭了。

對於拍攝AV最困難的事情，她則坦言，是首次和三個人激戰的時候，自己完全不知道該怎麼做，一直手忙腳亂，幸好有男優幫忙。

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