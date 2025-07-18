紅姐約炮直男要求3種「行房伴手禮」 營養師驚：很懂，挺有sense的！

紅姐指定男方必帶的3種伴手禮，引起網路討論！（翻攝自微博、達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來中國網紅38歲「南京紅姐」因長期假扮女性誘騙男網友發生性關係，並將過程錄製成影片販售，新聞一爆出，隨即引發社會熱議，從紅姐的齊眉瀏海髮型、化妝撇步、服飾穿搭、搭訕話術、男子心理分析，到行房須知……皆有各領域專家逐一點評。

紅姐讓許多專家感興趣的，不只是她與上千名男子「交流互動」的驚人數字，更讓人意外的是──她要求男方帶的「助興伴手禮」竟然是這些……紅肉西瓜、黃肉西瓜、鮮奶！

請繼續往下閱讀...

對於紅姐「指定男方必帶」的這3種伴手禮，先別急著「想歪」，往「房中術」方向思考！最正網紅營養師高敏敏對「伴手禮」這件事雖然感到訝異但仍持平分析，其實紅肉西瓜、黃肉西瓜、鮮奶營養素十分豐富，這些「伴手禮」看似平凡，其實各有營養玄機，適量攝取不但能啟動代謝力，一天的飲食營養需求也能輕鬆達標！對於紅姐品味，高敏敏給予「很懂」的評價，總結一句：「只能說...紅姐挑的伴手禮還挺有sense的！」日常保健、守護健康真的很重要。

紅姐指定男方必帶的這3種伴手禮，令營養師忍不住大讚「很懂」──營養充分、舒緩疲勞，還能提升代謝力！（高敏敏＆白袍聯盟提供）

【紅姐「行房助興」伴手禮．營養成分總整理】

➤紅肉西瓜

富含維生素A、β-胡蘿蔔素，有助保護眼睛與黏膜健康，讓夜間視力更好，也能幫助肌膚保水。

➤黃肉西瓜

含有瓜胺酸，可在體內轉換成精胺酸，幫助血管放鬆、舒緩疲勞，熱量也比紅肉西瓜略低一些，夏天吃超清爽。

➤鮮奶

富含蛋白質、鈣、維生素B2，維持肌肉與骨骼健康，也能提升代謝力。

高敏敏被網友們譽為最正、最辣的營養師女神。（高敏敏＆白袍聯盟提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法