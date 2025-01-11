晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鬼鬼認了未婚當媽！她們靠自己母兼父職 給予滿滿的愛

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鬼鬼」吳映潔昨天宣布當媽，沒有結婚的她有女萬事足，感謝自己很有勇氣，更稱：「好好努力以後的生活，為了我們！」而細數演藝圈，早有許多女星也都是獨自扶養孩子成長，給予孩子滿滿的愛。

鬼鬼宣布當媽媽的好消息。（翻攝自IG）鬼鬼宣布當媽媽的好消息。（翻攝自IG）

民歌手江念庭近年復出歌壇，她在歌唱事業起飛時未婚懷孕，決定獨力撫養愛女長大，回首過去辛苦拉拔女兒長大的日子，曾因身上的錢不夠幫女兒買餅乾，而在捷運站旁大哭。

江念庭（右）重返歌壇，女兒鼓勵她繼續圓夢。（尚時代文創娛樂提供）江念庭（右）重返歌壇，女兒鼓勵她繼續圓夢。（尚時代文創娛樂提供）

等到女兒長大，江念庭選擇重拾麥克風，女兒更給予媽媽滿滿鼓勵，「想要告訴所有人『我的媽媽是歌星！』更是我心中永遠的Super Star。」

電音女神謝金燕。（寬魚國際提供）電音女神謝金燕。（寬魚國際提供）

電音女神謝金燕在2009年被爆出未婚當媽，當時透過簡訊聲明，認了藏子12年，唯獨對孩子的爸守口如瓶，為了保護小孩的隱私，此後未再回應過此事。

主持人海裕芬有一個寶貝女兒。（緯來育樂台提供）主持人海裕芬有一個寶貝女兒。（緯來育樂台提供）

主持人海裕芬則是在2022年宣布懷孕，同年平安誕下寶貝女兒，當時更發聲：「我們就只是平凡的小幸福，應該也沒有什麼值得好奇，至多是幫我們好奇一下『金主』有沒有成謎。」沒有透露孩子的生父。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中