鬼鬼認了未婚當媽！她們靠自己母兼父職 給予滿滿的愛

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鬼鬼」吳映潔昨天宣布當媽，沒有結婚的她有女萬事足，感謝自己很有勇氣，更稱：「好好努力以後的生活，為了我們！」而細數演藝圈，早有許多女星也都是獨自扶養孩子成長，給予孩子滿滿的愛。

鬼鬼宣布當媽媽的好消息。（翻攝自IG）

民歌手江念庭近年復出歌壇，她在歌唱事業起飛時未婚懷孕，決定獨力撫養愛女長大，回首過去辛苦拉拔女兒長大的日子，曾因身上的錢不夠幫女兒買餅乾，而在捷運站旁大哭。

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江念庭（右）重返歌壇，女兒鼓勵她繼續圓夢。（尚時代文創娛樂提供）

等到女兒長大，江念庭選擇重拾麥克風，女兒更給予媽媽滿滿鼓勵，「想要告訴所有人『我的媽媽是歌星！』更是我心中永遠的Super Star。」

電音女神謝金燕。（寬魚國際提供）

電音女神謝金燕在2009年被爆出未婚當媽，當時透過簡訊聲明，認了藏子12年，唯獨對孩子的爸守口如瓶，為了保護小孩的隱私，此後未再回應過此事。

主持人海裕芬有一個寶貝女兒。（緯來育樂台提供）

主持人海裕芬則是在2022年宣布懷孕，同年平安誕下寶貝女兒，當時更發聲：「我們就只是平凡的小幸福，應該也沒有什麼值得好奇，至多是幫我們好奇一下『金主』有沒有成謎。」沒有透露孩子的生父。

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