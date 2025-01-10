卡莉怪妞懷孕大出血！超音波「小黑點不見了」急問：流產了嗎

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本百變歌姬卡莉怪妞去年10月升格當媽，日本知名婦嬰雜誌《Tamago Club》在她產前與產後進行了兩次訪問，透過文字表達出這段期間她的挑戰與心情，坦言其實一度以為自己流產，沒想到卻出現奇蹟，讓她忍不住大哭。

卡莉怪妞順利誕下寶寶，懷孕過程卻相當艱辛，甚至一度以為自己流產。（翻攝自IG）

卡莉在訪談中提到，懷孕初期就因為子宮出血被診斷為「威脅性流產」，到了妊娠後期更面臨「早產風險」，她坦言：「這段期間完全不像一般人所描繪的光鮮亮麗的孕期生活，而是充滿緊張與不安。」

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卡莉怪妞分享，當時會發現懷孕，是因為生理期一直沒來，得知懷孕之後仍照常工作生活，沒想到有一天卻發現出現棕色的分泌物，接受檢查時，醫生看起來有些支支吾吾，看著全黑的超音波畫面，她詢問醫生：「是不是沒有（小孩）了…」醫生告訴她可能是初期流產，並安慰她不要責怪自己，「這個時期的流產，通常是小朋友的問題，媽媽不要自責。」

回家後，卡莉怪妞突然大出血，量多到與生理期第二天差不多，讓卡莉怪妞冷靜地接受事實，心想：「這就是流產吧…」之後再度前往婦產科，沒想到另一間醫院的醫生先為她安排了超音波檢查，發現原本消失在畫面上的「小豆豆」竟然出現了，且還有心跳聲，醫生大喊「還活著、還活著」，讓卡莉怪妞相當驚訝，接著放聲大哭。

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一度因為胎兒在檢查中無法顯示心跳而被判定可能流產，她形容當時內心的掙扎和遺憾，但沒想到第二天奇蹟出現，醫生確認胎兒生命力恢復，讓她感動落淚並重新燃起了希望。此外回憶起28週時，由於過度行動導致腹部緊繃而緊急住院，經過診斷被告知需要臥床休養，並開始服用安胎藥控制情況。

卡莉怪妞坦言這段時間的心路歷程並不輕鬆，「當我看到其他孕婦分享愉快的孕期生活時，難免會感到羨慕，甚至懷疑為什麼自己總是面臨這麼多挑戰。」但她也明白，每位孕媽的經歷都是獨特的，而她希望透過分享自己的故事，讓更多人了解孕期中的現實挑戰。

葉山獎之在卡莉怪妞懷孕期間，給予太太最大的支持。（翻攝自IG）

在還沒公布懷孕的喜訊前，卡莉怪妞先到台南跨年、再到高雄演出，除了老公葉山獎之形影不離，意外促成一家三口的第一次家庭旅行。去年來台演出兩次的卡莉怪妞也許願，能和老公帶小孩一起來台灣旅遊甚至開演唱會，希望屆時能與粉絲們再相會。

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