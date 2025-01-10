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（影）鬼鬼手術畫面曝光！昔凍卵淚訴「懷孕真的很辛苦」

鬼鬼在2年前勇敢進行取卵手術。（翻攝自YouTube）鬼鬼在2年前勇敢進行取卵手術。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「鬼鬼」吳映潔今（10日）無預驚宣布未婚當媽，同時曬出孕照及愛女的腳丫照，消息震驚大票粉絲。事實上，鬼鬼2年前就曾在YouTube頻道上分享凍卵過程，當時她更直呼：「覺得懷孕真的很辛苦！」取卵手術畫面也隨之曝光。

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35歲鬼鬼今拋出震撼彈，宣布懷孕生女的喜訊，其實早在2年前就曾公開表示自己凍卵，也在YouTube頻道釋出紀錄全過程的影片，當時她透過取卵手術一共取出24顆卵子，其中有23顆卵子是確定成熟。

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鬼鬼相當害怕打針，為了凍卵仍勇敢打長效針。（翻攝自YouTube）鬼鬼相當害怕打針，為了凍卵仍勇敢打長效針。（翻攝自YouTube）

完成取卵手術的鬼鬼相當有感，甚至動容表示：「這一趟旅程呢，覺得懷孕真的很辛苦，女生真的很辛苦，媽媽也很辛苦，對我來講是非常值得的。身為一個女生，身為一個女人，可以有這個過程，是『宇宙賦予給妳的體驗』。」

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