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娛樂 日韓

金高恩認了從曖昧退回「兄妹」 《單身即地獄5》人氣CP大反轉

以「直球追愛」掀起熱議的趙珆乾（左）與金高恩，一度被視為最有CP感的一對。（翻攝自YouTube）以「直球追愛」掀起熱議的趙珆乾（左）與金高恩，一度被視為最有CP感的一對。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕Netflix戀愛實境秀《單身即地獄5》播出後話題不斷，沒想到節目外的發展更讓粉絲震驚。當中以「直球追愛」掀起熱議的趙珆乾與金高恩，一度被視為最有CP感的一對，如今卻傳出關係大逆轉。

近日，金高恩透過個人YouTube頻道「고니」上傳影片，親自說明兩人關係現況，坦承已從曖昧關係退回「兄妹」，消息一出引發粉絲譁然。

金高恩透露現在和趙珆乾的關係是「兄妹」。（翻攝自YouTube）金高恩透露現在和趙珆乾的關係是「兄妹」。（翻攝自YouTube）

她在影片中先向觀眾道歉，表示：「在《大聲家》和《測謊機》中提到的感情，都是當時真實的心意。」但隨著時間推移，兩人的關係已經出現變化，因此決定親自出面說明，避免外界誤會持續擴大。

金高恩透露，兩人在節目後花了一段時間相處、更加了解彼此，最終達成共識，決定以「互相支持的哥哥、妹妹」關係相處。她也坦言：「不是所有曖昧都會發展成戀人。」

趙珆乾（左）和金高恩的感情剛開始熱烈，越了解之後，越感覺當兄妹更恰當。（翻攝自YouTube）趙珆乾（左）和金高恩的感情剛開始熱烈，越了解之後，越感覺當兄妹更恰當。（翻攝自YouTube）

不過她也提到，擔心自己在YouTube上單方面說明，會被外界解讀成刻意與趙珆乾劃清界線，因此特別強調，兩人已充分溝通後才做出這項決定。

最後她直言：「如果我們現在並不是情侶，卻繼續接受大家的期待，那就變成在利用大家的感情。」選擇坦誠公開關係現況，也希望粉絲能理解。

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