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娛樂 電視

「女王歸位」 小S進棚見搭檔暖到忍不住罵髒話

小S（左）在派翠克攙扶下回歸《小姐不熙娣》。（翻攝自臉書）小S（左）在派翠克攙扶下回歸《小姐不熙娣》。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「小S」徐熙娣先前因痛失姊姊「大S」徐熙媛，身心受創，難以平復悲傷情緒，一度全面停工。時隔1年後，小S近期回歸主持，今（6）粉絲專頁曝光小S回到攝影棚工作的照片，淚眼婆娑的小S在大家溫暖的抱抱中回歸，她在舞台上說：「你們知道人類為什麼會發明髒話嗎？就是因為妳有太多太多情緒

小S見到大家都歡迎她回來，忍不住痛哭。（翻攝自臉書）小S見到大家都歡迎她回來，忍不住痛哭。（翻攝自臉書）

小S回歸《小姐不熙娣》，節目粉絲專業特別發文「女王歸位，全場尖叫！」開心高呼一線女主持人小S回到節目，更稱「Welcome Back！最好的驚喜，給最無可取代的妳」。這個消息也讓等待1年多的觀眾們超級開心。小S進入攝影棚看到一堆班底嘉賓，忍不住落下眼淚，甚至開心到飆髒話，派翠克還打趣問她：生什麼氣啦。

先前小S錄製《小姐不熙娣》後，被直擊結束工作前往好友「黑人」陳建州、范瑋琪夫妻家，才剛下車就撕心裂肺放商大哭的小S臉上滿是悲傷，一度難過到無法行走，需助理攙扶。小S也回應，當下會哭得那麼傷心是因為「非常想念大S」。

小S（左）激動到開始罵髒話，派翠克貼心地替她整理頭髮。（翻攝自臉書）小S（左）激動到開始罵髒話，派翠克貼心地替她整理頭髮。（翻攝自臉書）

此次小S回歸《小姐不熙娣》，所有工作人員與來賓也簇擁著她，並給她一個大大的抱抱，希望她能夠平復情緒，慢慢從悲傷情緒走出來。對小S來說，休息的這段期間是她主持路上的復健期，而她的回歸，也象徵了一切都將進入新的章節。

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