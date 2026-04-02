網紅鍾明軒狀告八炯、閩南狼求償500萬元 法院開庭只花10分鐘

網紅鍾明軒狀告閩南狼、八炯，今天到台北地院開庭。（記者張文川攝）

〔記者張文川／台北報導〕網紅鍾明軒不滿網紅「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源前年底製作「中國統戰紀錄片」將他抹紅，詆毀他收中共的錢替其「大外宣」，致使他的名譽受損和工作損失，控告八炯、閩南狼請求連帶賠償500萬元，並須在被告的YOUTUBE頻道刊登判決書；台北地院法官今開庭傳喚鍾明軒，調查提告對象、管轄權等程序問題，庭訊不到10分鐘就結束，法官訊後諭知全案候核辦。

2024年12月八炯與閩南狼聯手拍攝影片，內容影射鍾收受中共的紅錢，赴中國旅遊替其進行「大外宣」，引發網友熱議，鍾明軒成為眾矢之的。鍾明軒主張，八炯與閩南狼製作、散布的影片，侵害他的人格權、名譽權，並造成他的業配、流量等工作損失，請求2人連帶賠償500萬元，並將判決書內容刊登於八炯的YT頻道，以回復他的名譽。

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法官今日只傳喚鍾明軒，召開調查庭，未傳喚被告。庭訊時，法官稱他遍查不到「溫」子渝的資料，鍾的律師向法官表示，八炯的姓氏右上部應是「日」、不是「囚」，法官說他也查了，確實有一位同名者設籍於花蓮，但法官懷疑是不是藝名。且八炯設籍花蓮、閩南狼設籍於台中，台北地院是否有管轄權也仍須調查確認；律師則認為，網路影片無論在何處製作、上架，都是在全國播送，北院應仍有管轄權。

網紅鍾明軒狀告閩南狼、八炯，今天到台北地院開庭。（記者張文川攝）

庭訊結束後，鍾明軒受訪表示，八炯和閩南狼在影片中斷章取義，使他遭受到排山倒海的攻擊，但他沒有做的事情，卻被貼標籤，到現在快2年了，標籤還撕不下來，至今走在路上，民眾多看他2眼，他都會聯想對方是不是在質疑他有沒有收紅錢，造成他非常大的精神傷害與痛苦，已看了2次諮商師，諮商時還忍不住想對方是不是「青鳥」。

鍾強調，這是他人生第1次上法庭，法院裡的世界跟他想像的不一樣，「沒事不要亂告人」，但是既然被人斷章取義，就要用合法的方式為自己伸張正義；受訪時他還不時跳上後方階梯，展示自己全身精心打扮的「OOTD（每日穿搭）」，結果可惜八炯、閩南狼都沒來。

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